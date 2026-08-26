Córdoba consolida una estrategia educativa de largo plazo y mejora sus resultados en Matemática

Los resultados del operativo Aprender 2025 ubicaron a Córdoba por encima del promedio nacional en Matemática. La provincia atribuye la mejora a una política sostenida que combina actualización curricular, formación docente, innovación y tecnología.

Córdoba busca proyectar su política educativa más allá de los resultados inmediatos y construir un sistema con capacidad para adaptarse a las nuevas demandas.

Los resultados del operativo nacional Aprender 2025 volvieron a poner a Córdoba por encima de la media nacional en los aprendizajes de Matemática y marcaron una mejora que, según las autoridades provinciales, es consecuencia de una política educativa sostenida en el tiempo. La estrategia combina actualización curricular, formación docente continua, innovación pedagógica y herramientas tecnológicas , con el objetivo de fortalecer los aprendizajes y acompañar las trayectorias escolares desde los primeros años.

El desempeño en Matemática adquiere especial relevancia en un escenario educativo en el que las evaluaciones nacionales e internacionales vienen señalando la necesidad de reforzar las capacidades vinculadas con esta disciplina. La resolución de problemas, el pensamiento crítico y las competencias científico-tecnológicas constituyen habilidades cada vez más relevantes para la continuidad educativa y la inserción laboral de los estudiantes.

Desde el Gobierno de Córdoba plantearon que los resultados no deben interpretarse como consecuencia de una intervención puntual, sino como parte de un proceso de transformación estructural del sistema educativo , con políticas que comenzaron a implementarse de manera progresiva y que tienen como horizonte el año 2033.

“ Estos indicadores no son casuales; reflejan decisiones políticas y pedagógicas orientadas a consolidar una Escuela Posible . Trabajamos con la convicción de que la justicia educativa se construye garantizando propuestas de enseñanza rigurosas, mediadas por la tecnología y la innovación, que abran horizontes reales para cada estudiante de nuestra provincia”, sostuvo el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra .

Uno de los principales componentes de la estrategia provincial es la implementación de Currículum Córdoba y las Progresiones de Aprendizaje para Matemática , dos herramientas destinadas a actualizar las propuestas pedagógicas desde el Nivel Inicial hasta la Educación Secundaria.

El objetivo es establecer una continuidad en los aprendizajes, con contenidos y capacidades que se desarrollen progresivamente a lo largo de la trayectoria escolar. La actualización busca, además, incorporar enfoques didácticos contemporáneos y favorecer aprendizajes significativos, con una mayor articulación entre los distintos niveles del sistema.

Esta transformación curricular se complementa con el Compromiso Alfabetizador Córdoba, una política integral que amplía el concepto de alfabetización y trabaja sobre capacidades fundamentales como la oralidad, la lectura, la escritura y la resolución de situaciones problemáticas en las diferentes áreas del conocimiento.

Dentro de esta política también se desarrolla el programa Maestro/a Más Maestros/as, que apunta a promover el trabajo colaborativo entre docentes y fortalecer los proyectos institucionales de alfabetización, particularmente en aquellas áreas consideradas fundamentales para el aprendizaje.

La formación de los educadores ocupa, en este esquema, un lugar central. Las jornadas de capacitación y acompañamiento institucional vinculadas con la renovación curricular ya alcanzaron a más de 12.800 docentes en todo el territorio provincial.

A ese proceso se suma una Actualización Académica en Enseñanza de la Matemática y más de 50 propuestas de formación continua, desarrolladas en articulación con institutos superiores, universidades y Coordinaciones Locales de Educación.

En conjunto, estas iniciativas ya registran más de 3.500 docentes acreditados, con propuestas orientadas a incorporar nuevas herramientas didácticas, revisar las prácticas de enseñanza y generar espacios de intercambio entre profesionales.

La agenda de capacitación tendrá además una nueva instancia durante agosto, con una propuesta destinada a 800 docentes de los niveles Primario y Secundario. El programa se desarrollará junto a TICMAS y estará enfocado en la actualización conceptual de la Matemática, los enfoques didácticos contemporáneos y el acompañamiento situado de las prácticas pedagógicas.

La lógica de esta política es que la incorporación de nuevos contenidos curriculares debe estar acompañada por herramientas concretas para quienes tienen a su cargo la enseñanza. En ese sentido, la capacitación docente aparece como uno de los mecanismos centrales para transformar los lineamientos provinciales en prácticas efectivas dentro de las aulas.

Tecnología, innovación y Matemática como herramientas para el futuro

La estrategia cordobesa también incorpora tecnología y propuestas de aprendizaje innovadoras para estimular el vínculo de los estudiantes con la Matemática.

Uno de los instrumentos es la Olimpiada Cordobesa de Matemática, institucionalizada por la Provincia y que durante este año reúne a más de 2.100 escuelas. La iniciativa busca generar espacios de participación y competencia que permitan acercar la disciplina a los estudiantes desde una perspectiva diferente de la enseñanza tradicional.

A través de desafíos y problemas, la propuesta apunta a desarrollar capacidades de razonamiento y resolución, además de estimular el interés por una disciplina que suele presentar dificultades en las trayectorias escolares.

Otro de los recursos incorporados es Matific, una plataforma educativa gamificada que ya cuenta con más de 40.000 usuarios activos en la provincia. La herramienta permite complementar el trabajo desarrollado en el aula mediante recursos digitales interactivos adaptados a diferentes etapas del aprendizaje.

La apuesta tecnológica, sin embargo, no se limita a digitalizar contenidos. El enfoque provincial busca utilizar estas herramientas como complemento de las estrategias pedagógicas y como una forma de generar nuevas experiencias de aprendizaje.

En esa línea se encuentra también Córdoba Aprende en Acción, una iniciativa basada en la metodología STEAM, que integra Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática.

El programa propone que los estudiantes trabajen sobre desafíos reales de sus comunidades mediante proyectos interdisciplinarios. De esta manera, los contenidos dejan de abordarse únicamente desde una perspectiva teórica y pasan a vincularse con situaciones concretas que requieren investigar, formular hipótesis, resolver problemas y desarrollar soluciones.

La metodología busca, además, fortalecer competencias que exceden los contenidos estrictamente curriculares y que serán relevantes en ámbitos académicos y laborales cada vez más atravesados por la tecnología.

Una política basada en datos y con horizonte 2033

Para las autoridades educativas cordobesas, uno de los aspectos centrales del proceso es la combinación entre evaluación, información y toma de decisiones. Los resultados de Aprender 2025 son considerados un indicador dentro de una estrategia más amplia destinada a monitorear los aprendizajes y ajustar las políticas en función de la evidencia.

“Entendemos que la mejora sostenida no ocurre por casualidad: se construye con formación docente continua, un currículum vivo, datos que orientan las decisiones y tecnología al servicio del aprendizaje”, señaló la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti.

La funcionaria agregó que los resultados obtenidos constituyen un incentivo para profundizar la política educativa: “Estos resultados nos impulsan a seguir profundizando una política educativa que pone en el centro a los estudiantes y les abre caminos reales hacia su futuro”.

El modelo que plantea Córdoba parte así de una combinación de factores: un currículo actualizado, docentes acompañados y capacitados, evaluación de los aprendizajes, innovación pedagógica y tecnología aplicada a la enseñanza.

El desafío consiste ahora en sostener esa mejora a lo largo del tiempo y lograr que los avances registrados en Matemática se consoliden en las diferentes regiones, niveles y contextos socioeducativos de la provincia.

La apuesta tiene, además, una dimensión estratégica. El fortalecimiento de Matemática no apunta únicamente a mejorar los resultados de una evaluación, sino a desarrollar capacidades que resultan determinantes para el acceso a carreras vinculadas con ciencia, tecnología, ingeniería y otras disciplinas de alta demanda, en un contexto de transformación acelerada del mercado laboral.

Con este enfoque, Córdoba busca proyectar su política educativa más allá de los resultados inmediatos y construir un sistema con capacidad para adaptarse a las nuevas demandas. El horizonte definido por la Provincia llega hasta 2033, con la mejora de los aprendizajes y el fortalecimiento del derecho a aprender como ejes de una estrategia de largo plazo.