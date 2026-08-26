El consorcio de Jeff Bezos compró el 38% del Liverpool y tiene una opción para quedarse con el control

El grupo liderado por Amit Bhatia adquirió una participación minoritaria del club a FSG y podría avanzar por una porción mayoritaria en los próximos 12 meses. Por ahora, la firma estadounidense conserva el control operativo.

Finalmente, se supo que el consorcio de inversores liderado por Amit Bhatia, que integra al fundador de Amazon Jeff Bezos y los Mittal Family Trusts, adquirió un 38% del Liverpool.

El consorcio de inversores liderado por Amit Bhatia, que integra al fundador de Amazon, Jeff Bezos , y los Mittal Family Trusts, cerró hace unos días un acuerdo con Fenway Sports Group (FSG) para hacerse con una participación minoritaria del Liverpool .

Sin embargo, el dato relevante que trascendió en las últimas horas es que FSG vendió cerca del 38% del club de la Premier League al consorcio 1892 Holdings , encabezado por Bhatia, excopropietario del Queens Park Rangers, quien asumirá el cargo de vicepresidente del Liverpool.

Se trata de una participación mucho más significativa en el club y, además, existe la opción de que el consorcio adquiera una participación mayoritaria en el equipo de la Premier League durante los próximos 12 meses , según los términos de su acuerdo con FSG.

Sin embargo, se trata de una opción y no de un compromiso vinculante para el consorcio, aunque abre la puerta a que los inversores puedan aumentar su participación en el accionariado del Liverpool hasta hacerse con el control efectivo de la gestión del club de la Premier League.

Además de Bezos, una de las personas más ricas del mundo, Bhatia también está acompañado en 1892 Holdings por la oficina familiar del cofundador de Facebook, Eduardo Saverin, y su esposa Elaine, así como por los fideicomisos de la familia Mittal.

El consorcio de inversores liderado por Amit Bhatia, que integra al fundador de Amazon Jeff Bezos, adquirió el 38% del paquete accionario del Liverpool.

La participación de Bezos se concreta a través de K5 Sports y representa su primera incursión en la propiedad de equipos deportivos, aunque no tendrá un asiento en la junta directiva. Bryan Baum, de K5 Sports, y Elaine Saverin se unirán a Bhatia en la junta.

Como parte de la transacción entre FSG y 1892 Holdings, la empresa con sede en Boston seguirá siendo accionista mayoritaria y conservará el control operativo del club.

“Esta inversión estratégica respalda las ambiciones de crecimiento a largo plazo del Liverpool al reunir a expertos de los ámbitos global de los negocios, la tecnología y la inversión”, señaló FSG en el comunicado publicado días atrás.

“Los socios del consorcio trabajarán con FSG y el equipo directivo del club para evaluar oportunidades que potencien los objetivos del club tanto dentro como fuera del terreno de juego. FSG seguirá manteniendo la propiedad mayoritaria y el control operativo del Liverpool FC.”

En el mismo comunicado, Bhatia, en representación de 1892 Holdings, declaró: “Estamos sumamente orgullosos de invertir en el Liverpool Football Club y de hacerlo junto a FSG. Sentimos el máximo respeto y admiración por FSG como propietarios y por todo lo que han logrado en Anfield”.

“Ser recibidos como socios en un club de esta envergadura es un enorme privilegio. Realizamos esta inversión porque creemos firmemente en el Liverpool y en su directiva, y esperamos apoyar el éxito continuo del club durante los próximos años”.