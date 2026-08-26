The Guardian cuestionó a Javier Milei y definió su campaña como "negacionista" de la dictadura + Agregar ámbito en









El diario británico describió al Presidente argentino como “un economista excéntrico” y señaló que su campaña presidencial de 2023 combinó el “negacionismo de la dictadura” con la promesa de derogar la ley de aborto.

The Guardian asegura que en la campaña presidencial de 2023 hubo “negacionismo de la dictadura".

El diario británico The Guardian volvió a referirse a Javier Milei en términos críticos al reconstruir la historia de Victoria Donda, hija de desaparecidos durante la última dictadura militar. En un extenso perfil publicado esta semana, el medio describió al Presidente como un “economista excéntrico” y señaló que su campaña electoral combinó el “negacionismo de la dictadura” con promesas de derogar la ley de aborto.

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La referencia aparece hacia el final de un artículo de largo formato firmado por la periodista Meaghan Beatley, centrado en la historia de Donda, su apropiación durante la dictadura y el proceso mediante el cual recuperó su identidad. Tras reconstruir su militancia por los derechos humanos y su participación en la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el texto introduce a Milei como parte del escenario político posterior.

“Un excéntrico economista llamado Javier Milei lanzó una campaña política que combinó el negacionismo de la dictadura con la promesa de derogar la ley de aborto”, escribió The Guardian.

The Guardian publicó un extenso perfil sobre Victoria Donda. El artículo cuenta la historia de Victoria Donda, quien nació en la ESMA en 1977 mientras su madre, María Hilda Pérez, permanecía secuestrada. La niña fue separada de su familia biológica y criada por Juan Antonio Azic y Esther Abrego. Décadas después, una prueba de ADN confirmó que era hija de Pérez y José María Donda.

A partir de esa historia, el artículo también reconstruye el papel de Adolfo Donda, tío biológico de Victoria y oficial de la Armada que integró la estructura represiva de la ESMA. Según el relato del diario, fue uno de los responsables de la detención de su cuñada y estuvo vinculado al funcionamiento del centro clandestino en el que nació Victoria.

El perfil dedica buena parte de su desarrollo a la militancia posterior de Donda y a su participación en la campaña por la legalización del aborto. Recuerda que en 2018 fue una de las diputadas que impulsó el proyecto de legalización y que finalmente la ley fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2020.