Jujuy pagará más de u$s25 millones del Bono Verde y se encamina hacia su cancelación definitiva

Se trata de la anteúltima cuota. La cancelación definitiva ocurrirá en marzo del año próximo. La deuda, por u$s210 millones, fue tomada en 2017 para financiar el Parque Solar Caucharí.

Jujuy pagará en septiembre una cuota de más de u$s25 millones de su Bono Verde y se encamina hacia la cancelación definitiva, pautada para marzo del año próximo, cuando la provincia salde la última cuota.

En concreto, el Gobierno de Carlos Sadir abonará en total u$s25.721.269 este mes , mientras que planea desembolsar u$s24.727.432 el año próximo por la operatoria financiera gestionada exitosamente ante la Bolsa de Nueva York.

Al respecto, el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto de Jujuy, Alberto Siufi , afirmó que “este cumplimiento financiero ratifica el perfil de estricto orden fiscal que caracteriza a esta gestión”, aludiendo así a una línea de trabajo instaurada durante la gobernación de Gerardo Morales y consolidada bajo la actual administración de Sadir.

Siufi señaló que el reciente historial financiero provincial "destaca por una responsabilidad y un orden intachable”, por cuanto “Jujuy jamás dejó pasar ni un vencimiento".

Precisó, además, que la provincia mantiene al día el crédito del Eximbank vinculado a la misma obra del Parque Solar Cauchari a una tasa preferencial del 3%, solidificando una reputación de solvencia y previsibilidad que se convirtió en una marca registrada del Estado provincial”.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

Por otra parte, el funcionario anticipó que la gestión jujeña proyecta nuevos desafíos de infraestructura y pisa con certeza en el mercado financiero.

"El Ejecutivo trabaja una nueva línea de financiamiento por u$s105.000.000, de los cuales u$s85.000.000 se destinarán a la transformación en multitrocha de la Ruta Nacional 9, en el tramo que une la terminal con el acceso a Los Alisos, y 20.000.000 de dólares para el equipamiento integral del hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín”, recalcó.

El Bono Verde de Jujuy es un título de deuda en dólares emitido por la provincia en 2017 por u$s210 millones en la Bolsa de Nueva York. La operatoria sirvió para financiar el Parque Solar Caucharí, una planta de energía solar fotovoltaica de gran escala ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Preocupación por las rutas

En otro orden de temas, el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda de Jujuy, Carlos Stanic, informó que la empresa a cargo de la obra de la Ruta Nacional 34 comenzó con tareas preliminares y retomará paulatinamente los trabajos a partir del 1 de septiembre, luego de que se concretara un segundo pago comprometido por el Gobierno nacional.

Stanic explicó que la reactivación responde a las gestiones realizadas por el gobernador Carlos Sadir, quien planteó ante el Ministerio del Interior la necesidad de garantizar la continuidad de una obra que lleva varios años de ejecución.

“El gobernador estaba muy preocupado por la paralización de la obra de la Ruta 34”, señaló el ministro, quien relató que durante un viaje a Buenos Aires el mandatario mantuvo conversaciones con el hoy jefe de Gabinete, Diego Santilli. Tras las gestiones realizadas, se concretaron dos pagos diferentes, cuyo segundo desembolso se cumplió durante la jornada.

“Ante ese compromiso, la empresa comenzó ya con algunas obras menores, tareas generales y la preparación nuevamente del obrador, y a partir del 1 de septiembre arranca nuevamente, de forma paulatina, las nuevas obras”, indicó. El funcionario precisó que todavía existe una deuda cercana a los 7.000 millones de pesos con la empresa, situación que deberá ser abordada por Nación.

En ese sentido, destacó la importancia de que la reactivación tenga continuidad y permita evitar nuevas interrupciones. “El compromiso que pidió el gobernador a la Nación es que esto tenga una continuidad para que de una vez terminemos esta obra”, afirmó Stanic.