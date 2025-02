Rebote en V: ¿Qué rebote?

Los resultados en Construcción brindan una variación interanual (diciembre2023 vs diciembre 2024) de -10.2% un acumulado de 2024 de -27.4%, siendo que los obreros del sector cayeron de 445.000 en noviembre 2023 contra los 387.000 en noviembre 2024 otorga una caída de -17.2% o lo que muestra mejor que 58.000 familias que no tienen hoy un trabajo que les otorgue dignidad y pasaron a ser directamente indigentes porque sus ingresos se cayeron a $0.

En Minería no todo es color de rosa, puesto que los datos mas alentadores solo se dan en energía no convencional (gas y petróleo) que crecen acumulados en 2024 13.7 y 27.5%, en cuanto a la energía convencional que son los pozos que no necesitan inversión y generan ganancias inmediatas por estar explotándose con maquinaria adecuada amortizada a través de gasoductos que ya se están amortizando en pesos y se pagan sueldos en pesos a los 30 operarios necesarios los están regalando a precio vil a exfuncionarios del período 2016-2019 que vienen siendo electos para intendentes y hoy ni siquiera ocupan sus cargos que incluso durante al momento de su gestión pública nacional compraron estancias valuadas en más de 1 millón de dólares que no pueden explicar como hicieron esa plata, como si los llamaran “araña sin patas” porque no saben como hicieron la tela.

Por lo tanto, es muy fácil entender que esto es un sacrificio inútil al cual se esta sometiendo a la población de nuestro país porque los únicos beneficiados son lo peor de la misma casta de siempre. O sea, aquellos que cada vez que estuvieron a cargo del país solo sumieron a la población a mayores niveles de empobrecimiento. Porque el nuestro no es un país pobre sino empobrecido por políticas de hambreamiento que pretenden justificar desde lo ideológico cuando dicen “alguien tiene que pagar la fiesta” pero en realidad la fiesta la están teniendo desde que llegaron a la administración del estado que tanto dicen odiar pero del cual se benefician.

Fabián Medina, analista económico y tributarista