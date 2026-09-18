Plazo fijo en dólares: cuánto se gana y qué bancos ofrecen las mejores tasas en septiembre 2026

El plazo fijo en dólares permite obtener intereses sobre los ahorros en moneda estadounidense, aunque las tasas varían según el banco y el período.

Los plazos fijos en dólares son una alternativa para quienes tienen ahorros en moneda estadounidense y buscan obtener un rendimiento adicional sin vender sus divisas. El funcionamiento es similar al de una colocación tradicional: el dinero queda inmovilizado durante un período determinado y, al vencimiento, se recibe el capital más los intereses pactados.

En septiembre de 2026, las tasas presentan diferencias importantes entre las entidades. Algunas instituciones ofrecen rendimientos que llegan al 5% de TNA para colocaciones de largo plazo, mientras que otras presentan porcentajes inferiores.

El rendimiento depende principalmente de la tasa ofrecida por cada banco y del plazo de la colocación . En general, las entidades aumentan el interés cuando el cliente acepta mantener los dólares depositados durante períodos más extensos.

El dato de inflación de agosto definió el nuevo techo de la banda cambiaria para octubre.

Por ejemplo, Banco Nación informa para personas humanas tasas de entre 1,25% y 4,50% TNA según el plazo cuando la operación se realiza por canales electrónicos. Para colocaciones de 365 a 720 días, la tasa publicada alcanza el 4,50% TNA.

En otras entidades pueden encontrarse tasas superiores. Un relevamiento publicado en septiembre señala que algunos bancos llegan al 5% TNA para depósitos de 366 días o más. Por eso, antes de constituir el depósito es importante consultar la tasa vigente y las condiciones específicas de cada banco.

Plazo fijo en dólares: qué bancos ofrecen las tasas más altas

Las tasas no son uniformes y pueden modificarse de acuerdo con la política comercial de cada entidad. En septiembre, algunos bancos ofrecen rendimientos cercanos al 5% anual para depósitos de largo plazo, mientras que las tasas de las principales entidades pueden ubicarse por debajo de ese nivel.

Banco Nación, por ejemplo, publica una tasa de 4,50% TNA para personas humanas en colocaciones electrónicas de entre 365 y 720 días. Para períodos más cortos, el rendimiento informado es menor: 1,25% para 30 a 59 días y 1,90% para 90 a 179 días.

La diferencia entre bancos adquiere relevancia cuando se deposita una suma importante o se elige un plazo prolongado. Por eso, la comparación debe hacerse sobre la tasa efectiva, el período de inmovilización y las condiciones de renovación, además de verificar si la tasa corresponde a clientes o no clientes.

¿Cuánto gano si deposito US$10.000 a plazo fijo?

Si una persona coloca US$ 10.000 durante un año a una tasa nominal anual del 5%, y bajo el supuesto de que la tasa se mantiene sin cambios durante todo el período, el interés generado sería de aproximadamente US$500. Al vencimiento recibiría unos US$10.500, antes de considerar eventuales condiciones particulares de la entidad.

Con una tasa del 4,50% anual, como la publicada por Banco Nación para determinados depósitos electrónicos de personas humanas a partir de 365 días, esos mismos US$10.000 generarían aproximadamente US$450 de intereses en un año.

El cálculo es orientativo porque el resultado final depende de la tasa efectivamente contratada, el plazo y las condiciones del banco. Además, una tasa más elevada suele estar asociada a períodos más largos de inmovilización, por lo que conviene revisar esas condiciones antes de realizar la operación.