EEUU: Uber deberá pagar u$s40 millones por la muerte de una pasajera abandonada en una autopista

La joven de 23 años, que viajaba con una amiga, se descompensó y fue obligada a bajarse del vehículo. El conductor, según el juez del caso, "se preocupó más por el auto que por las pasajeras".

La empresa argumentó que el conductor era un contratista independiente y que la firma no era responsable de sus acciones.

La empresa de autos de aplicación Uber deberá pagar u$s40 millones a la familia de una pasajera de 23 años que murió después de que un conductor la abandonara en una autopista de california, en EEUU. La joven falleció tras ser atropellada, después de que el conductor le ordenara bajarse del vehículo.

Se trata del caso de Emily Normandin-Parker, que había reservado un auto para ir a casa con una amiga el 12 de agosto de 2023, antes de que su amiga se enfermara y vomitara en el coche. Sus padres dijeron que el conductor se orilló en la carretera y obligó a las mujeres, que estaban ebrias, a salir del coche, tras lo cual Normandin-Parker fue atropellada por otro vehículo y murió.

La empresa argumentó que el conductor era un contratista independiente y que la firma no era responsable de sus acciones. "Emily hizo todo lo que Uber recomienda a sus pasajeros: tomó la decisión responsable de no conducir y confiamos en que Uber la llevaría a casa sana y salva . Esa confianza le costó la vida a nuestra hija ", declararon sus padres en un comunicado.

La defensa de la familia sostuvo que el juez Richard Stone ordenó a la empresa de transporte compartido que pagara el dinero a los padres de Normandin-Parker tras un proceso de arbitraje de cinco días. Además, agregaron que tras dejar a las mujeres en la carretera, el conductor, Vu Tran, no pidió ayuda . En cambio, se detuvo para llamar a Uber y exigir que le cobraran a la joven una tarifa de limpieza, según los abogados.

El juez Stone afirmó que Tran mostró "mucha más preocupación por su coche nuevo que por sus pasajeras" y añadió que podría haber tomado la salida y dejado a las mujeres en un lugar seguro. Uber afirmó que, en su opinión, el árbitro se equivocó al responsabilizar legalmente a la empresa por el incidente.

Se trata del caso de Emily Normandin-Parker, que había reservado un auto para ir a casa con una amiga el 12 de agosto de 2023.

"A lo largo de los años, hemos seguido reforzando nuestro enfoque en materia de seguridad mediante nuevas tecnologías, políticas y medidas de protección basadas en el asesoramiento de expertos en seguridad, incluyendo orientación adicional a los conductores sobre cómo evitar dejar pasajeros en lugares inseguros", declaró la empresa en un comunicado.

El bufete de abogados que representa a la familia dijo que Uber había propuesto inicialmente un acuerdo que otorgaría a los padres u$s10 millones y les exigiría no hablar sobre el incidente, algo que rechazaron.

Uber anunció el recorte del 10% de su plantilla global

Uber confirmó el despido de cerca del 10% de su plantilla global, aproximadamente 3.300 personas. La reestructuración, según detalló la empresa, apunta a destinar más recursos a sus principales áreas de negocio, entre ellas el transporte compartido, el reparto y los robotaxis. Así, se suma a una serie de empresas globales que, desde el surgimiento de la inteligencia artificial, avanzan en miles de destituciones internas.

El CEO de la empresa, Dara Khosrowshahi, comunicó los cambios a través de un correo electrónico interno enviado a los empleados y publicado este miércoles. El proceso contempla además una reducción del 20% en el número de gerentes. Algunos de los trabajadores que actualmente ocupan puestos de gestión pasarán a desempeñarse como colaboradores individuales.

"Hoy estamos implementando una serie de cambios organizativos importantes en Uber (...) Como resultado, reduciremos el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 10%. Todas las personas cuyos puestos se vieron afectados ya fueron notificadas, excepto en aquellos países donde seguiremos el proceso local requerido", detalló en un mensaje interno.