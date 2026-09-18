Río Negro incorporará una exención de Ingresos Brutos para turistas extranjeros

La iniciativa es impulsada por hoteleros y gastronómicas y será girada a la Legislatura por el gobernador Alberto Weretilneck. "Será la primera provincia del país con una medida de este tipo", aseguró el mandatario.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , anunció que la provincia incorporará al próximo paquete fiscal una exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los consumos turísticos realizados por visitantes extranjeros.

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La medida, impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB), será enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial y apunta a mejorar la competitividad de los destinos rionegrinos , especialmente frente a otros centros turísticos de la región.

“Cuando se implemente, Río Negro será la primera provincia del país con una medida de este tipo . Queremos hacer más competitivos nuestros destinos, atraer más turismo internacional y generar más actividad, inversión y empleo”, afirmó Weretilneck.

El presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Daniel Prieto , destacó la iniciativa y señaló que la entidad venía impulsándola desde hace meses.

“Reducir la presión tributaria sobre los establecimientos habilitados permite mejorar la competitividad de las empresas que cumplen con las normas, generan empleo registrado y realizan un importante aporte a las economías regionales” , sostuvo.

En la misma línea, la coordinadora de la Región Patagonia de FEHGRA, Belén García Bertone, consideró que la medida tendrá un impacto promocional para Río Negro al generar una ventaja competitiva frente a otros destinos turísticos.

Además, señaló que la iniciativa puede funcionar como un incentivo para la formalización del sector, al beneficiar a los establecimientos que cumplen con sus obligaciones tributarias.

El anuncio se realizó junto con la presentación de los alcances de la Ley de Promoción de la Inversión Turística, que establece incentivos impositivos para nuevas inversiones en establecimientos de alojamiento.

La normativa contempla, además, mayores beneficios para aquellas localidades que actualmente cuentan con menor infraestructura turística, con el objetivo de promover nuevas inversiones y ampliar la oferta en distintos puntos de la provincia.

Con ambas iniciativas, el Gobierno rionegrino busca reducir la carga tributaria vinculada a la actividad turística, estimular nuevas inversiones y fortalecer la llegada de visitantes internacionales.