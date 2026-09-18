La historia de Tilcayo, la nueva especie que había sido criada como un gato doméstico

El ejemplar vive actualmente en el refugio Senda Verde y fue clave para identificar una especie que no había sido registrada.

Una familia de Bolivia lo tuvo durante más de un año sin saber que era. Su ADN confirmó que pertenecía a un linaje desconocido.

Durante más de un año , una familia de una zona rural de Bolivia creyó que había encontrado y adoptado un gato doméstico . El animal había aparecido cuando todavía era una cría cerca de un bosque de los Yungas. Lo llevaron a su vivienda, donde recibió comida y cuidados como cualquier mascota normal.

Con el tiempo, su comportamiento empezó a llamar la atención: perseguía gallinas, tenía hábitos de depredador y emitía sonidos diferentes a los de un gato común. Un día, la familia lo llevó al Santuario de Vida Silvestre Senda Verde , en los Yungas bolivianos.

Ahí lo conoció la bióloga Paola Nogales-Ascarrunz, quien inicialmente pensó que se trataba de un ejemplar de Leopardus tigrinus , uno de los llamados gatos tigre sudamericanos. Años después, el análisis de su genoma mostró que la historia era otra. Se trataba de una especie que no había sido descrita formalmente por la ciencia .

El animal se encontró cuando era un cachorro en los bosques de los Yungas, una región montañosa ubicada sobre la ladera oriental de los Andes bolivianos . La familia que lo encontró no sabía que pertenecía a una especie silvestre y decidió criarlo en su casa . Durante aproximadamente un año, el felino comió huevos y pastas, pero a medida que creció empezaron a aparecer diferencias difíciles de ignorar con un gato doméstico. Entre ellas estaban su comportamiento predador , sus ataques a gallinas de los alrededores y sus vocalizaciones . Finalmente, sus cuidadores entendieron que no era una mascota común y lo entregaron al refugio Senda Verde en 2017.

Nogales-Ascarrunz llegó al refugio y quedó sorprendida por el animal. Tenía el rostro pequeño, orejas cortas y redondeadas, bigotes largos y un pelaje cubierto de manchas. En ese momento, la investigadora todavía lo identificaba como un Leopardus tigrinus.

La duda apareció años más tarde, cuando la bióloga comparó sus características con fotos y registros de otros ejemplares. Las manchas del animal de Bolivia eran diferentes de las observadas en individuos de países vecinos. Esa diferencia llevó al equipo a investigar su origen genético, y se corroboró que se trataba de una especie desconocida por la ciencia.

El ejemplar, un macho conocido en el refugio como Tigrino, tiene actualmente alrededor de diez años. Mide unos 46 centímetros desde la cabeza hasta el cuerpo y pesa cerca de 1,3 o 1,4 kilos, por lo que es incluso más pequeño que muchos gatos domésticos.

Leopardus tilcayo, la nueva especie de felino silvestre

La confirmación llegó mediante genética. Los investigadores secuenciaron y analizaron los genomas completos de 38 ejemplares del género Leopardus, incluidos animales vivos y muestras de ejemplares conservados en museos. La comparación permitió ubicar al felino boliviano en una rama evolutiva diferente.

Los resultados mostraron que el linaje de Leopardus tilcayo se separó de otros gatos tigre hace aproximadamente 1,4 millones de años. La investigación también modificó la clasificación de este grupo de pequeños felinos sudamericanos, que durante mucho tiempo fueron considerados una sola especie o un conjunto mucho más reducido de especies.

El estudio estableció que los llamados gatos tigre sudamericanos se dividen en cinco especies: Leopardus tilcayo, Leopardus guttulus, Leopardus emiliae, Leopardus pardinoides y Leopardus tigrinus. Además, los científicos describieron una nueva subespecie en los Yungas de Perú, denominada Leopardus tigrinus antisuyo.

El nombre Tilcayo no se eligió al azar. Es la denominación que utilizan tradicionalmente habitantes de los Yungas para referirse a este pequeño felino. Los investigadores decidieron conservar esa palabra local en el nombre científico y reconocer el conocimiento que las comunidades tenían sobre el animal mucho antes de su descripción científica.

Los especialistas consideran que se trata de una especie críptica: animales que pueden ser muy parecidos en apariencia, pero que presentan diferencias genéticas y evolutivas suficientes para ser considerados especies independientes.

La importancia del hallazgo

Leopardus tilcayo es la primera especie de felino viviente descrita formalmente por la ciencia en más de un siglo. La última incorporación de una especie felina viviente fue en 1923, cuando se describió el gato de las pampas uruguayo.

El descubrimiento ahora abre una serie de preguntas. Por ahora, los investigadores no saben con precisión cuántos Tilcayos existen en libertad ni cuál es el área exacta que ocupa la especie. Tampoco están definidos su alimentación, reproducción y comportamiento. Los registros disponibles son todavía muy escasos y el único ejemplar que permanece bajo cuidado humano es el macho de Senda Verde.

El animal no pudo volver a los bosques porque, durante el período en que vivió con la familia, desarrolló una fuerte dependencia hacia los seres humanos y además tuvo problemas derivados de su alimentación inicial. Por eso, sigue en el refugio. Ahora el equipo busca hacer nuevos relevamientos con cámaras trampa y análisis genéticos para determinar dónde vive el Leopardus tilcayo, cuántos ejemplares quedan y qué amenazas enfrenta.