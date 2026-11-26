Antonela Roccuzzo apuesta por las zapatillas retro de inspiración running y recupera la estética deportiva de los años 2000.

Antonela Roccuzzo volvió a convertirse en referencia de estilo con un look que recupera una de las modas más fuertes de los últimos años: las zapatillas deportivas de inspiración retro. El calzado, con detalles metalizados, silueta robusta y referencias al running de los 2000, se suma a la tendencia que combina prendas deportivas con piezas urbanas.

La elección refleja el regreso de los modelos voluminosos, las mezclas de materiales y los tonos plateados, una estética que gana terreno entre quienes buscan incorporar comodidad al guardarropa cotidiano. Lejos de limitarse a los conjuntos para entrenar, este tipo de zapatillas se adapta a jeans, pantalones amplios, vestidos y otras prendas, con una impronta relajada que marca tendencia.

Las zapatillas que aparecen en el look de Antonela Roccuzzo son las Adidas Spiritain 2000 , un modelo que recupera la estética del calzado de running de principios de los años 2000. Su diseño combina una base clara, detalles plateados y una estructura de líneas curvas que le dan una apariencia deportiva y retro.

El modelo se destaca por la combinación de materiales textiles y sintéticos en la capellada, los cordones y la suela de goma. También incorpora detalles característicos de la marca en los laterales y una silueta de mayor volumen, en línea con la tendencia de las llamadas dad sneakers , que recuperan diseños de décadas anteriores.

La propuesta está pensada para el uso cotidiano y suma tecnología de amortiguación para favorecer una pisada confortable. Su estética permite llevarlas con conjuntos deportivos, jeans amplios o pantalones de sastrería, una versatilidad que explica por qué este tipo de calzado vuelve a ganar protagonismo en la moda urbana.

Cuánto cuestan las zapatillas de Antonela Roccuzzo y dónde conseguirlas

Las Adidas Spiritain 2000 se comercializan en Argentina con diferentes combinaciones de colores, entre ellas versiones blancas, grises y plateadas. Según los precios de referencia publicados, el valor oscila entre los $179.999 y los $199.999, dependiendo del modelo y del comercio.

Entre los lugares donde pueden conseguirse se encuentran la tienda oficial de Adidas Argentina y cadenas de indumentaria deportivas. La disponibilidad puede variar según el talle, el color y las promociones vigentes, por lo que conviene revisar los canales de venta antes de realizar la compra.

El regreso de este tipo de zapatillas también se vincula con una tendencia más amplia: la recuperación de siluetas deportivas de los 90 y los 2000. Los diseños con suelas voluminosas, detalles metalizados y combinaciones de materiales permiten sumar un elemento protagonista a conjuntos sencillos, sin resignar comodidad ni funcionalidad.