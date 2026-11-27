Todo sucedió cuando el candidato del Partido Popular le recriminó a la líder de Frente Amplio que no tomó postura por una acción del presidente Pedro Sánchez. También trató a su partido de corruptos.

De cara a las elecciones presidenciales en España , un momento tenso fue registrado en las últimas horas. El candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo acusó con el dedo índice a la líder del Frente Amplio Ada Colau de haber estado "calladita" cuando el presidente Pedro Sánchez "huyó" de la región de Paiporta durante una visita a la región valenciana luego de lluvias torrenciales que dejaron al menos 233 fallecidos.

Todo comenzó cuando Colau le reprochó a Feijóo que mantiene como diputado al que era entonces presidente de la región valenciana, Carlos Mazón (PP) , cuyo entorno es investigado por no haber avisado a la población con suficiente antelación de la llegada de las lluvias.

Sánchez, que salió en defensa de Colau durante el debate, consideró hoy que la expresión de Feijóo refleja el "machismo" y "paternalismo" del líder del PP.

"Colau, que lleva ocho años gobernando con el PSOE, primero con Pablo Iglesias y después con Yolanda Díaz ha estado calladita. Han estado calladitos todos los de Sumar, Frente Amplio, frente estrecho, como se quieran llamar durante todos estos años de corrupción ", reafirmó hoy Feijóo en cita con agencia ANSA.

También entró en la polémica la presidenta del gobierno regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) , quien llamó a Colau "ofendidita" y que estuvo "calladita" mientras "arruinaba" Barcelona, de la que fue alcaldesa.

Todo comenzó cuando Colau le reprochó a Feijóo que mantiene como diputado al que era entonces presidente de la región valenciana, Carlos Mazón (PP). Cadena SER

Colau, a la que muchos analistas dan ganadora del debate, expresó por su parte: "Por mucho que tengamos que debatir con señoros machistas, las mujeres tendremos la última palabra e iremos a votar en más el próximo domingo. No vamos a estar calladitas". El presidente Sánchez, por su parte, consideró que tras el debate, en el que también participó el líder de Vox, Santiago Abascal, "cada vez está más cerca la mayoría progresista".

"Hemos visto dos candidatos, de derecha y ultraderecha, que solamente insultan, mienten y encima ha quedado bastante evidente para los ciudadanos y especialmente para las mujeres de este país que son abiertamente machistas", añadió el mandatario.

Elecciones en España: quién es Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona que lidera el Frente Amplio

España celebrará este 29 de noviembre las elecciones generales que definirán la composición del próximo Gobierno. En medio de una ajustada disputa entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), las fuerzas minoritarias podrían desempeñar un papel determinante en la conformación de las mayorías parlamentarias.

Además de VOX, una de las agrupaciones que concentra la atención es el Frente Amplio, encabezado por Ada Colau. Tras la fragmentación de Sumar, la coalición nucleó a distintos sectores de la izquierda española y se posicionó, según los sondeos, como la cuarta fuerza política de los comicios.

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