La agroindustria exportó casi u$s27.000 millones en el primer semestre y creció 17,3% interanual.

El Consejo Agroindustrial Argentino destacó una mejora interanual en los envíos al exterior durante los primeros seis meses del año, impulsada principalmente por los complejos de girasol, carne y cuero vacuno y trigo.

Las exportaciones de la agroindustria argentina alcanzaron los u$s26.978 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representó un crecimiento interanual del 17,3% , de acuerdo con el último informe elaborado por la Bolsa de Cereales y presentado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

El relevamiento señala que entre enero y junio el sector sumó u$s3.984 millones más que en el mismo período de 2025, consolidando una tendencia positiva en los envíos al exterior. Solo en junio , las exportaciones agroindustriales totalizaron u$s4.939 millones , cifra que superó en u$s733 millones (+17,4%) a la registrada en igual mes del año pasado.

El desempeño del agro acompañó la mejora del comercio exterior argentino. En el acumulado del primer semestre, las exportaciones totales de bienes del país crecieron más de 24% interanual y permitieron ampliar significativamente el superávit comercial, un contexto que favoreció el aporte del complejo agroindustrial a la generación de divisas.

Según el informe, los complejos que realizaron el mayor aporte al incremento del saldo exportador fueron los de girasol , carne y cuero vacuno y trigo , que explicaron buena parte del crecimiento registrado en el semestre.

El Consejo Agroindustrial Argentino destacó una mejora interanual en los envíos al exterior durante los primeros seis meses del año, impulsada principalmente por los complejos de girasol, carne y cuero vacuno y trigo.

En términos de expansión relativa, el mayor dinamismo correspondió al sector porcino , cuyas exportaciones aumentaron 130% respecto del primer semestre de 2025. Detrás se ubicaron el girasol (+128,5%), las legumbres (+118%) y el algodón (+85%), reflejando una recuperación en distintos segmentos de la producción agroindustrial.

El Consejo Agroindustrial Argentino también destacó que el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) se mantuvo estable respecto del mes anterior, aunque permaneció cerca de 2% por debajo del promedio de 2025, un factor que continúa siendo seguido de cerca por el sector debido a su impacto sobre la competitividad de las exportaciones.

Según el informe, los complejos que realizaron el mayor aporte al incremento del saldo exportador fueron los de girasol, carne y cuero vacuno y trigo.

Los rubros que retrocedieron

Pese al desempeño general positivo, algunos complejos mostraron caídas y atenuaron el crecimiento del conjunto del sector. Los principales retrocesos se registraron en el sector avícola, con una baja del 38%, seguido por el arrocero (-21%) y el manisero (-3%), según precisó el Consejo Agroindustrial Argentino.

En paralelo, las últimas proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario estiman que el agro liquidará cerca de u$s34.900 millones durante 2026. Si bien esa previsión fue ajustada a la baja por la caída esperada en los precios internacionales de exportación, la entidad señaló que en los últimos meses comenzó a normalizarse el flujo de liquidaciones, tras las distorsiones generadas por los cambios en los esquemas de derechos de exportación implementados durante 2025.

A su vez, los últimos indicadores de actividad del sector reflejan una mejora. La recuperación de la cosecha de soja, el mayor ritmo de molienda y el avance de la producción de biodiésel contribuyeron a sostener el nivel de actividad de la cadena agropecuaria, que se ubicó cerca de sus máximos históricos.