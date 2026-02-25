Vuelven las máximas de 30 grados: cuándo será y cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA encara una jornada con mínima de 15 grados. El SMN indicó que volverán las máximas de 30 grados a la par de tormentas aisladas en tres provincias.

La mínima en el AMBA para este miércoles es de 15 grados. Foto: Secretaría de Transporte de la Nación

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una mínima de 15 grados, tras el paso del temporal que dejó varias zonas inundadas. El Servicio Meteorológico Nacional indicó tormentas aisladas en tres provincias y máximas de 30 grados para los próximos días.

Un marcado descenso de la temperatura se registró en las últimas horas, luego del paso de un frente frío, indicó el sitio especializado Meteored. Así, se pudieron avistar "algunos copos en las zonas más altas del NOA; y tormentas aisladas en San Luis, Córdoba y NOA".

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Por su lado, el organismo indicó para este miércoles mínima de 15 y máxima de 26 grados, con cielo despejado. El jueves las marcas pasarían a una mínima de 19 y el viernes cerrará la semana con máxima de 27 grados.





El fin de semana empezará tranquilo con marcas de 21 a 29 grados para el sábado y el domingo el calor volverá: la máxima llegará a los 32 grados. Este mismo registro se espera para el lunes y martes de la próxima semana, dando comienzo a marzo con la vuelta del calor con los 30 grados.

Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/lHmj0lTLQw — Meteored Argentina (@MeteoredAR) February 25, 2026 Alerta por tormentas aisladas: cuáles son las provincias afectadas El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas con “capacidad de daño” para tres provincias: aplicará para la zona del oeste de Córdoba, el norte de San Luis y el sur de La Rioja. Allí se esperan precipitaciones aisladas, algunas fuertes, que podrán estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Por otro lado, el ingreso de un frente frío se identificó en las últimas horas, favoreciendo un "significativo cambio de masa de aire con descenso de temperaturas", destacó el sitio Meteored para regiones como La Pampa, Córdoba y provincias de Cuyo. Además, destacó signos de estabilidad "en buena porción del este y noreste de la Argentina".



Sin embargo, esto no rige para el centro-oeste y noroeste del país, "en donde la permanencia de aire húmedo y el paso de distintas perturbaciones atmosféricas en niveles superiores darán las condiciones propicias para que las tormentas aisladas continúen" con fuerte intensidad.