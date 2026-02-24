Esta billetera virtual ofrece promociones exclusivas para la vuelta a clases

El comienzo del ciclo lectivo implica un gran gasto para la mayoría de las familias argentinas. Elementos como manuales, útiles, uniformes y zapatillas forman parte de la lista de todo lo que hay que tener antes del primer día de clases.
Teniendo en cuenta esta situación y el estado de la economía actual, el Banco Ciudad lanzó una serie de beneficios a través de su billetera virtual. La propuesta incluye rebajas, reintegros y planes en cuotas en distintos rubros vinculados al ámbito escolar.
La protagonista de esta campaña es Buepp, la billetera digital del Ciudad, que permite pagar con QR y acceder a ventajas especiales con tarjetas de la entidad.
En el sector de librerías, los viernes se activa un descuento del 20%, con la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés. El beneficio rige en cadenas reconocidas como Cúspide, El Ateneo y Yenny, entre otras. El reintegro mensual tiene un tope de $15.000 y aplica para la compra de libros escolares, novelas, diccionarios y útiles.
En indumentaria y calzado escolar, las promociones se concentran los martes. Ese día se puede acceder a rebajas de hasta el 20% sin tope de reintegro y financiar hasta en diez cuotas sin interés. Participan marcas deportivas y zapaterías, como Dexter, Moov y Grimoldi. El pago debe realizarse con QR desde la app del banco o mediante Buepp, con tarjetas de crédito emitidas por la entidad.
Para uniformes y ópticas, los comercios adheridos ofrecen seis cuotas sin interés todos los días, al abonar con la billetera digital y tarjetas Visa o Mastercard del Ciudad. La iniciativa incluye locales especializados en uniformes y anteojos recetados.
Para quienes prefieren hacer compras más amplias en supermercados y mayoristas, el banco suma descuentos de hasta el 25% en cadenas como Coto, ChangoMás y Makro. Se accede al ahorro al pagar con QR mediante las aplicaciones oficiales y con tarjetas del Ciudad.
Las promociones están disponibles en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, San Miguel de Tucumán y Salta.
