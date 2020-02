REM: esperan inflación del 41,7% y PBI en -1,5% para 2020

A partir de este informe, se pueden comenzar a desglosar un poco los datos publicados. En primer lugar, la inflación esperada para este año se ubica en línea con las últimas proyecciones, a pesar de la fuerte baja de tasas que viene impulsando el Banco Central desde la asunción de Alberto Fernández, que ya se han reducido en 15 puntos porcentuales, manteniendo un piso del 48%. Esto implicaría, a su vez, dos cosas. Por un lado, no habrá fuertes incrementos en los precios de las tarifas, a pesar del atraso que se viene registrando desde abril del año pasado, cuando la administración de Mauricio Macri anunció el congelamiento con fines electorales, medida que luego extendió la gestión de Fernández, al menos por 180 días. Pero además no habría un fuerte salto cambiario, como sí los hubo en 2018 y 2019. Esto vendría de la mano del cepo hard, que restringe las compras de dólares a u$s200 mensuales en el mercado oficial, aunque no habrá que dejar de mirar el impacto de esta medida sobre la brecha cambiaria.