Reservas: después de 12 años, el saldo de servicios fue superavitario

“Por otra parte, se registró un ingreso por servicios de u$s65 millones a través del mercado de valores bajo el Programa de Incremento Exportador”, explica el BCRA.

Los números sobre el saldo del sector servicios del BCRA

¿Qué dicen los números en líneas generales? Por el lado de los ingresos se observa una caída del 21% interanual de los Servicios empresariales, profesionales y técnicos (unos u$s100 millones), un aumento del 61% interanual de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta (unos u$s100 millones) y una caída de Fletes y Seguros del 42% que implican unos u$s15 millones. Este cóctel arrojó una caída de los ingresos del 3% interanual que representa unos u$s20 millones.

Cabe recordar que el aumento de los ingresos brutos por Viajes y Pasajes, que en enero pasado totalizaron u$s265 millones, tienen relación directa con lo establecido por el BCRA (Comunicación “A” 7630) a principios de noviembre del 2022 que excluye el requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes. Lo que en criollo significa que les permite a los receptores aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos con tarjeta en el país de turistas no residentes. La idea era impulsar los ingresos de divisas del turismo receptivo.

Mientras que por el lado de los egresos, el ajuste fue tremendo. Los pagos por Servicios empresariales, profesionales y técnicos cayeron 92% interanual, aproximadamente u$s340 millones, los vinculados con Viajes, pasajes y pagos con tarjeta bajaron 72%, unos u$s290 millones y los de Fletes y Seguros un 31% interanual, unos u$s200 millones. Todo esto sumado explica la caída de los egresos del 58% interanual por unos u$s800 millones.

viajes.jpg Pese a que el rubro Turismo mantuvo el déficit, el mismo cayó sustancialmente para tratarse de un mes de enero.

Y si bien el rubro Turismo mantuvo el déficit, el mismo cayó sustancialmente para ser un mes de enero, ubicándose casi en niveles similares a los de 2021, período de pandemia, producto de la mega-devaluación y el impuesto PAIS, entre otras causas.

Por su parte, las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de u$s2.006 millones en enero, principalmente por pagos netos de intereses por u$s1.989 millones.

Pago de intereses del Gobierno y el BCRA

Otro de los datos que trajo el saldo sectorial fue el de las cancelaciones brutas de intereses, donde el Gobierno y el BCRA hicieron pagos por u$s1.736 millones, de los cuales u$s1.567 millones correspondieron principalmente a pagos de intereses de Bonos Step Up y u$s168 millones a pagos de intereses a organismos internacionales (excluyendo al FMI), mientras que u$s278 millones fueron realizados por el sector privado.

Además, se registraron egresos brutos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por u$s20 millones. Por último, las operaciones por ingreso secundario mostraron un resultado superavitario de u$s6millones.