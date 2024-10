Reservas: el sector servicios fue deficitario en u$s614 millones en agosto

Algunas salvedades

Como bien advierte el BCRA, las comparaciones anuales deben tomarse con distancia ya que las estadísticas se ven afectadas por el efecto de la prerrogativa que tienen los exportadores de canalizar hasta un 20% de las ventas externas de servicios través del mercado de valores en el marco del “Programa de Incremento Exportador” (PIE). Ocurre que esta porción de los ingresos no figura en las estadísticas del mercado de cambios y del balance cambiario porque no se registran en el Régimen Informativo de Operaciones de Cambios (RIOC), a excepción de aquellos cobros que ingresan y quedan depositados en cuentas locales en moneda extranjera para su posterior liquidación en el mercado de valores, los cuales son registrados como operaciones de canje, sin efecto neto en el mercado de cambios, aclara el BCRA.

Además, con relación a los ingresos no puede soslayarse que desde noviembre del 2022 están excluidos de requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes por cobros por servicios turísticos y por transporte de pasajeros. “Esto les permite a los receptores aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos con tarjeta en el país de turistas no residentes”, señala el BCRA.

Pago de intereses y otros egresos

Por otra parte, en agosto pasado las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de u$s1.243 millones, explicada por pagos netos de intereses por u$s1.233 millones y egresos netos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por u$s10 millones. En cuanto a las cancelaciones brutas de intereses, el Gobierno y el BCRA realizaron pagos por u$s1.145 millones, de los cuales u$s785 millones correspondieron al FMI (u$s586 millones de DEG), u$s265 millones a otros pagos del Gobierno y u$s95 millones a pagos de intereses a otros organismos internacionales (excluyendo al FMI), mientras que el sector privado efectuó giros brutos por u$s107 millones. Mientras que las operaciones por ingreso secundario representaron un ingreso neto de u$s13 millones.