Reservas: los servicios tuvieron un déficit de más de u$s1.000 millones en septiembre

Las operaciones internacionales vinculadas con el sector Servicios fueron deficitarias en septiembre en un nivel no visto desde abril pasado. Este año puede marcarse un récord histórico.

La cuenta Servicios del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) registró un déficit de u$s1.001 millones en septiembre , vinculado como viene siendo en los últimos años, principalmente, con el turismo y las compras en el exterior . Se trata del nivel más alto de los últimos seis meses y uno de los más elevados de la serie histórica . Con este resultado el acumulado de los primeros tres trimestres del 2025 arrojan un total de u$s8.636 millones lo que representa un 77% más que en todo el 2024 y está a un 15% del anterior récord de 2022 (u$s10.106 millones) cuando aún resta computar el último trimestre del año.

Los datos oficiales muestran que el déficit de setiembre se explicó por los egresos netos en concepto de Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales) por u$s685 millones , de Otros servicios por u$s370 millones más otros u$s216 millones de Fletes y seguros. Este flujo negativo fue, parcialmente, compensado como de costumbre por los ingresos netos en concepto de Servicios empresariales profesionales y técnicos que sumaron u$s271 millones.

A la hora de las comparaciones interanuales el BCRA recuerda que la Comunicación “A” 8254 modificó el código de concepto mediante el cual las entidades registraban los consumos con tarjetas de residentes con proveedores no residentes o de no residentes con proveedores argentinos (que se ven reflejados en la cuenta de Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes).

Lo que se hizo fue una apertura del concepto para separar, a partir de julio, los consumos por viajes desde y hacia al exterior y las compras no presenciales de bienes a proveedores del exterior/desde el exterior a proveedores locales de los consumos de servicios digitales a proveedores del exterior/desde el exterior a proveedores locales. Por otro lado, los consumos de servicios digitales están en la cuenta Otros servicios.

La idea, según el BCRA, es no relacionar la cuenta Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes sólo a los gastos por viajes ya que, en los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales de bienes y servicios a proveedores del exterior. “A su vez, con la intención de reflejar más adecuadamente los consumos con tarjetas por viajes y pasajes, se realiza una estimación de los pagos/cobros por bienes despachados/enviados mediante servicios postales”, explica el BCRA.

La estimación del total de gastos con tarjetas por viajes alcanzó u$s850 millones en septiembre

Con relación a los egresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales) de septiembre las estadísticas oficiales arrojan un total de u$s952 millones, que se descomponen en: u$s678 millones asociados a Gastos por tarjetas, u$s168 millones a Servicios de transporte de pasajeros y u$s106 millones a Giros al exterior de operadores turísticos.

“Dentro de los gastos por tarjetas, se estima que los pagos por bienes despachados mediante servicios postales ascienden a u$s102 millones (valor de las importaciones CIF informadas por INDEC para el mes), los cuales no estarían directamente asociados a viajes”, considera el BCRA. Así, la estimación del total de Gastos con tarjetas por consumos asociados a viajes alcanzó u$s850 millones en septiembre, como resultado de la suma de los egresos brutos por Servicios de transporte de pasajeros (u$s168 millones), operadores turísticos (u$s106 millones) y la citada estimación de gastos con tarjetas por viajes (u$s576 millones). “Respecto a los servicios digitales pagados con tarjetas, los egresos brutos ascendieron a u$s155 millones en el mes”.

El BCRA también recuerda que las estadísticas oficiales estiman que un 70% de todos los egresos por Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera.

Por su parte, los ingresos brutos por Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes totalizaron u$s266 millones en el mes (bajo la misma metodología de desagregación de los egresos brutos). Por lo tanto, “la estimación de los egresos netos por viajes y pasajes alcanzó los u$s588 millones en el mes”.

En cuanto a las operaciones en concepto de ingreso primario en septiembre representaron una salida neta de u$s504 millones en septiembre, explicada por pagos netos de intereses por u$s496 millones y egresos netos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por u$s8 millones. De las cancelaciones netas de intereses, u$s299 millones fueron realizadas por el Gobierno y el BCRA y u$s197 millones por el sector privado. Mientras que las operaciones por ingreso secundario representaron un superávit de u$s11 millones.

Para tener una dimensión general de estos guarismos vale comentar que las operaciones de la Cuenta Corriente del Balance Cambiario registraron un superávit de u$s5.510 millones en septiembre, explicado por los ingresos netos de las cuentas Bienes por u$s7.003 millones e Ingreso secundario por u$s11 millones, que fueron parcialmente compensados por los egresos netos en las cuentas Servicios (u$s1.001 millones) e Ingreso primario (u$s504 millones). Las operaciones por Bienes del Balance Cambiario se explican por el neto entre los cobros de exportaciones por u$s12.853 millones y los pagos de importaciones por u$s5.850 millones.