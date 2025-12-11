La canasta básica alimentaria pegó un salto en noviembre: trepó 4,1% y una familia necesitó $1.257.329 para no ser pobre + Seguir en









En línea con la inflación general, el costo de las canastas subió fuerte el mes pasado. Los aumentos en la carne tuvieron fuerte incidencia.

Las canastas básicas registraron su mayor suba desde marzo. Depositphotos

El costo de las canastas básicas se aceleró fuerte en noviembre, en línea con el recalentamiento de la inflación general. Se destacaron los aumentos en alimentos, fundamentalmente en la carne.

Este jueves el INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, saltó 4,1%, récord desde marzo. De este modo, una familia "tipo" necesitó $566.364,43 para no ser considerada indigente.

Noticia en desarrollo.-

