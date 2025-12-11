SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
11 de diciembre 2025 - 16:46

La canasta básica alimentaria pegó un salto en noviembre: trepó 4,1% y una familia necesitó $1.257.329 para no ser pobre

En línea con la inflación general, el costo de las canastas subió fuerte el mes pasado. Los aumentos en la carne tuvieron fuerte incidencia.

Las canastas básicas registraron su mayor suba desde marzo.

Las canastas básicas registraron su mayor suba desde marzo.

Depositphotos

Este jueves el INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, saltó 4,1%, récord desde marzo. De este modo, una familia "tipo" necesitó $566.364,43 para no ser considerada indigente.

Informate más

Noticia en desarrollo.-

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias