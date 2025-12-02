Reservas: se mantuvo elevado el déficit de servicios en octubre y se perfila a cerrar el año con un récord histórico

El combo de turismo, compras por courier y gastos vinculados con los servicios del comercio exterior explican una importante salida de dólares mensual que no baja de los u$s1.000 millones. En octubre, fue de u$s1.008 millones.

El déficit se explicó por los egresos netos en concepto de Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes.

La cuenta “Servicios” del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) registró nuevamente un déficit de más de u$s1.000 millones en octubre manteniéndose en los elevados niveles de los últimos meses . De esta manera, en los primeros 10 meses del año el déficit acumulado de Servicios asciende a u$s9.644 millones lo que implica un crecimiento de 152% respecto al mismo período del año pasado y de casi un 98% con relación a todo el 2024, lo que habla de la magnitud del desequilibrio.

Con estos números, y aun faltando un bimestre para cerrar el 2025, seguramente, el déficit de Servicios este año no solo empardará a los máximos de la serie histórica , de 2017 y 2022 de u$s10.819 millones y u$s10.106 millones respectivamente, sino que incluso podrá superarlos y marcar un nuevo récord histórico.

De acuerdo con los datos del BCRA en octubre el déficit se explicó por los egresos netos en concepto de Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales) por u$s625 millones, de Otros servicios por u$s422 millones y de Fletes y seguros por u$s207 millones. Este flujo negativo fue, parcialmente, compensados por los ingresos netos en concepto de Servicios empresariales profesionales y técnicos por u$s246 millones, que suelen jugar a favor del saldo comercial cambiario.

Con respecto a los gastos vinculados con las compras vía courier , el BCRA estima que los pagos por bienes despachados mediante servicios postales totalizaron u$s92 millones, en función del valor de las importaciones CIF informadas por INDEC para octubre.

Por otro lado, el BCRA estima que los egresos brutos por Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales y los bienes despachados/enviados mediante servicios postales) fueron de u$s831 millones en octubre.

Estos se explicaron por los egresos brutos asociados a Gastos por tarjetas estimados en u$s592 millones, por u$s131 millones asociados a Servicios de transporte de pasajeros y u$s108 millones a Giros al exterior de operadores turísticos.

Mientras que los vinculados con los Servicios digitales pagados con tarjetas, los egresos brutos ascendieron a u$s169 millones en el mes. Además, se estima que “un 70% de todos los egresos por Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera”, aclara el BCRA.

Bajo la misma metodología de desagregación y estimación, los ingresos brutos por Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales), se estimaron en u$s293 millones en el mes.

Otro dato muy monitoreado es el vinculado con el turismo y en tal sentido la estimación del BCRA de los egresos netos por Viajes y pasajes, alcanzó los u$s538 millones en el mes.

Por otro lado, las operaciones en concepto de Ingreso primario representaron una salida neta de u$s916 millones en octubre, explicada por Pagos netos de intereses por u$s907 millones y egresos netos de Utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por u$s9 millones. De las cancelaciones netas de intereses, u$s718 millones fueron realizadas por el Gobierno y el BCRA y u$s189 millones por el sector privado. Por último, las operaciones por Ingreso secundario representaron un superávit de u$s2 millones.

Consumos con tarjeta y viajes al exterior: el BCRA ajustó el registro

Para los que suelen seguir las estadísticas oficiales no debe soslayar que el BCRA modificó en junio pasado el código de concepto mediante el cual las entidades registraban los consumos con tarjetas de residentes con proveedores no residentes o de no residentes con proveedores argentinos, que ahora se reflejan en la cuenta de Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes. De modo que ahora las entidades, desde julio pasado, pueden separar los consumos por Viajes desde y hacia al exterior y las Compras no presenciales de bienes a proveedores del exterior/desde el exterior a proveedores locales de los Consumos de servicios digitales a proveedores del exterior/desde el exterior a proveedores locales.

Ahora, los Consumos de servicios digitales se agrupan bajo la cuenta Otros servicios. El objetivo del cambio de código apunta a no relacionar los Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes únicamente a los Gastos por viajes ya que, en los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales de bienes y servicios a proveedores del exterior.

Además, dentro de los Gastos por tarjetas se incluyen pagos/cobros por bienes despachados/enviados mediante servicios postales, los cuales no estuvieron asociados a viajes, por ello, aclara el BCRA, con la intención de reflejar más adecuadamente los Consumos con tarjetas por viajes y pasajes, se realiza una estimación descontando dichos pagos/cobros.