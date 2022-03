Lo que se dice en las mesas

Donde no se detienen los eventos, ni por pandemia ni por la guerra, es en la vecina orilla de Punta del Este, donde tuvo lugar el “Kick Off” de LATAM ConsultUS que dejó algunos datos y novedades. La gestora española Protein Capital Management que maneja un fondo de inversión en criptoactivos está buscando distribuidores en la región -con foco en Uruguay (indirectamente Argentina), Chile y México- porque observa mayor interés que en Europa por esta clase de inversiones. El Protein Capital Fund es un fondo de inversión domiciliado en Luxemburgo que invierte en el top 20 de criptomonedas. Es el único fondo que utiliza las opciones financieras sobre bitcoin para generar ingresos (llevan un 10% de los bitcoin que tienen invertidos a las opciones, pero no como un hedge si no para generar ingresos). Por su parte, se supo que la administradora de fondos de inversión Valores Afisa, la filial en Uruguay del principal fiduciario de Argentina Banco de Valores, lanzará su primer fondo en el país, cuya gestión de activos estará a cargo de la corredora de Bolsa local Gletir. ¿Quiénes serán los gestores del fondo?, un equipo liderado por Nora Trotta y Walter Stoeppelwerth. Otro grupo criollo que avanza es Balanz Capital que celebraría un acuerdo con la firma local Bursátil X Inversiones. Pese al boom en la vecina orilla, algunos deciden irse como el grupo suizo Edmond de Rothschild que parece estar cerrando su negocio de gestión de patrimonio en Uruguay orientado a clientes offshore que inició en 1995.