Salario y alquileres: ya se necesita más del 60% de un sueldo promedio para un departamento

En un contexto de alta inflación , el precio de los alquileres continúan altos en relación a los salarios . En 2023 aumentaron por encima del índice de precio al consumidor (IPC) y en lo que va de 2024, tras la derogación de la ley que regulaba los contratos de locación para viviendas , subieron por debajo de la variación de precios, pero no logran llegar a un costo razonable en relación a los haberes de los trabajadores.

Alquileres CABA: ¿cuánto cuesta un departamento?

El costo promedio de alquiler en pesos fue de $266.092 para un monoambiente (+7,0% vs enero del 2024), $362.727 para un dos ambientes (+2,2% vs enero del 2024) y $536.614 para un tres ambientes (+0,6% vs enero del 2024). Además, la oferta se encuentra en mayor medida en moneda local (62%), mientras que solo un 37% está en dólares y el 1% restante con la mención "a consultar".