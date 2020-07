Casa propia: en un año los salarios perdieron 40% de poder de compra

El índice de salario real en términos de metros cuadrados presentó el valor más bajo desde que se comenzó a elaborar el índice: 35,9 para los departamentos nuevos y 36,9 para los usados.

En términos interanuales, el índice de salario real muestra una reducción del 40% para los departamentos nuevos y del 42% para los usados.

El promedio simple del precio de oferta del metro cuadrado, fue de US$ 3.697 (-1,0% ia) para los departamentos nuevos y de US$ 3.336 (+2,3% ia) para los usados.

Se necesitaron en promedio 6,67 salarios para adquirir un metro cuadrado de vivienda nueva y 5,87 para adquirir lo mismo de una vivienda usada, en los barrios relevados históricamente por UADE.

Los precios para el segmento "a estrenar" rondaron entre los US$ 2.731 (Balvanera) y los US$ 3.913 (Belgrano), mientras que para el segmento usados los valores oscilaron entre US$ 2.242 (Balvanera) y los US$ 3.474 (Palermo).

De esta manera, el comportamiento de estas variables implicó que, durante mayo, el salario haya podido comprar solo el 15% de un metro cuadrado nuevo la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, proporción que es inferior a la registrada en igual mes de 2019, cuando alcanzó al 25%.