Señalan que la caída del salario real será menos pronunciada que en años anteriores

“Sin embargo, la irrupción de la pandemia y el establecimiento de la cuarentena postergó las negociaciones paritarias del año, por lo que esta mejora se fue erosionando lentamente. De hecho, durante el segundo trimestre el incremento acumulado de los salarios registrados fue de sólo 0,5%”, señaló la consultora, quien destacó: “La lenta salida de la cuarentena y la paulatina puesta en marcha de la economía permitió una reactivación de las negociaciones paritarias en el tercer trimestre. En consecuencia, los salarios formales habrían terminado el tercer trimestre con un incremento acumulado de casi 21%, prácticamente empatando en la carrera nominal a los precios (en torno a 22%)”. De cara al último trimestre, el estudio señaló que “el salario real formal no sufriría un significativo deterioro en la última parte del año”, aunque “esto no será suficiente para revertir la dinámica de los últimos años y, en promedio, exhibirá un retroceso cercano a 3%”. Para que esto ocurra, agregó la firma, “la inflación promedio del último cuarto del año no deberá superar el 4%”.

Es en ese contexto que Ecolatina proyectó que la caída del salario real este año no será tan pronunciada como los dos años previos y aclaró que la misma se da en un contexto de fuerte contracción del empleo. “Esta dinámica es producto de la cuarentena que imposibilitó de trabajar a muchas personas y que en el momento de mayores restricciones provocó una destrucción de superior al 40% interanual en la ocupación informal y cercana 30% interanual en cuentapropistas”, quien remarcó: “Por lo tanto, este año el deterioro de la masa salarial real será impulsado por la pérdida de puestos de trabajo (cantidades) y en menor medida por la caída del salario real (precios). En este sentido, consideramos que este cambio de drivers afecta en forma heterogénea a los hogares, principalmente aquellos en que uno o más de sus miembros perdieron el empleo”.

De cara al futuro, la consultora planteó dos grandes incógnitas sobre la recuperación de los ingresos laborales de las familias. “La primera tiene que ver con la carrera precios-salarios en un año electoral y con una fuerte inflación ‘reprimida’ y la segunda, a qué velocidad se recuperarán los puestos de trabajos de cerca de 3 millones de personas, principalmente informales y cuentapropistas”, concluyó.