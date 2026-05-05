Ingresos y desigualdad entre provincias: hay argentinos que viven con apenas u$s8 por día

Un informe privado expone la fuerte brecha de ingresos entre provincias: mientras en CABA se perciben más de u$s25 diarios, en el norte no se alcanzan los u$s9.

La distribución del ingreso en Argentina muestra una fuerte disparidad territorial que pone en cuestión los datos promedio de recuperación económica. Un informe de la consultora Focus Market reveló que, mientras algunos sectores perciben ingresos en dólares comparables con países de la región, amplias franjas de la población viven con niveles significativamente más bajos.

“El ingreso total individual refleja la totalidad de los recursos económicos que percibe una persona, independientemente de su origen. Sueldos, jubilaciones, rentas, transferencias sociales y otras percepciones monetarias conforman este indicador, que resulta clave para comprender no solo el nivel de vida promedio de un país, sino también las profundas diferencias que existen entre sus regiones”, explicó Damián Di Pace, director de la consultora.

De acuerdo con el estudio, el ingreso promedio en Argentina alcanza los u$s 671 mensuales medidos al tipo de cambio oficial , ubicándose por encima de países como Bolivia, Paraguay y Brasil. Sin embargo, se mantiene por debajo de economías como Uruguay y Chile, lo que evidencia diferencias estructurales en términos de productividad y estabilidad macroeconómica.

Más allá de ese promedio, las brechas internas son marcadas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ingreso per cápita familiar asciende a u$s 762 , mientras que en provincias del norte como La Rioja, Chaco y Formosa se ubica entre u$s 247 y u$s266 , lo que implica que una persona en CABA percibe más del doble que en esas regiones.

Las diferencias también se reflejan en términos diarios. En CABA, el ingreso promedio alcanza los u$s25,41 por día, mientras que en provincias del norte los valores caen por debajo de los u$s9 diarios: La Rioja registra u$s8,24, Chaco u$s8,52 y Formosa u$s8,89. La brecha entre los extremos supera una relación de tres a uno.

Este contraste tiene un impacto directo en el poder adquisitivo. Mientras que en CABA un día de trabajo permite comprar cerca de un kilo y medio de carne o más de una docena de empanadas, en provincias con menores ingresos apenas alcanza para medio kilo de carne o unas pocas unidades de alimentos básicos.

El peso de la informalidad laboral

El informe también destaca el peso de la informalidad laboral en la desigualdad de ingresos. En algunas provincias, la brecha entre trabajadores formales e informales supera el 60%, lo que implica que quienes están fuera del sistema perciben menos de la mitad de los ingresos del sector registrado.

“Para revertir estas tendencias, el punto de partida es reconocer que la desigualdad de ingresos entre provincias no es inevitable ni natural”, sostuvo Di Pace, quien remarcó que la formalización del empleo es clave para mejorar los ingresos y el acceso al crédito.

unnamed (5) Ingreso promedio por provincia

El estudio concluye que, mientras persistan diferencias tan amplias entre regiones y niveles de formalidad, los indicadores agregados de ingreso en dólares resultarán insuficientes para reflejar la realidad económica del conjunto de la población.