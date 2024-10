Santiago Bausili sobre las fintech y los bancos: "Trabajamos para nivelar la cancha y que no haya rivalidad"

López le consultó sobre la tensión existente entre las fintech y los bancos, a lo que Bausilli respondió: "Nosotros no lo vemos de esa manera. No nos imaginamos cómo los bancos pueden crecer y competir sin la parte tecnológica, y probablemente la amplia mayoría de los proyectos tecnológicos tengan una vida muy limitada sin la parte financiera. Por eso, nosotros vamos a la complementariedad, hay que trabajar en nivelar la cancha para que no se produzca esta rivalidad. Que las reglas sean las mismas para todos y que sean justas, que sean un valor agregado y no un costo o impedimento”, explicó el Presidente del Banco Central.