Brasil restringió la venta de pasajes de Flybondi para tres rutas y advirtió que podría ampliar las sanciones

La autoridad aeronáutica brasileña suspendió la comercialización de tickets para tres destinos que la low cost argentina aún no operaba, luego de detectar que entre el 1 y el 27 de julio canceló el 79% de los vuelos programados hacia ese país.

En caso de no acreditar mejoras, la suspensión de la comercialización de pasajes podría extenderse a la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro (Galeão).

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil aplicó una medida cautelar contra Flybondi tras detectar un deterioro en la regularidad de sus operaciones y deficiencias en la atención a los pasajeros. La decisión comenzó a regir este miércoles y alcanza, en una primera etapa, a la comercialización de pasajes para Florianópolis, Maceió y Salvador , tres destinos que la compañía todavía no había comenzado a operar.

La resolución fue adoptada luego de que el organismo constatara que entre el 1 y el 27 de julio la aerolínea canceló el 79% de los vuelos programados hacia Brasil , situación que, según la autoridad aeronáutica, representa un riesgo de perjuicios para los pasajeros.

Además de suspender la venta de pasajes para esas rutas, la ANAC dispuso que Flybondi no podrá incorporar nuevos destinos, aumentar frecuencias ni ampliar sus operaciones en Brasil hasta demostrar que recuperó la regularidad del servicio.

La autoridad brasileña también fijó un plazo hasta el 3 de agosto para que la empresa implemente los ajustes operativos necesarios. En caso de no acreditar mejoras, la suspensión de la comercialización de pasajes podría extenderse a la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro (Galeão) .

Durante el monitoreo realizado sobre la compañía, la ANAC indicó que detectó una sucesión de cancelaciones, una reducción sostenida de las operaciones en Brasil, diferencias entre los vuelos programados y los efectivamente realizados y un aumento de los reclamos de pasajeros.

La fiscalización también identificó inconvenientes en la atención al cliente, entre ellos dificultades para acceder a los canales de comunicación, demoras en los reembolsos, problemas para modificar vuelos y deficiencias en la asistencia brindada a los pasajeros afectados por las cancelaciones.

La medida no alcanza a los pasajes ya emitidos. En caso de cancelación de un vuelo, Flybondi mantiene la obligación de asistir a los pasajeros, ofrecer una reubicación sin costo o reintegrar el importe abonado, conforme a la normativa brasileña.

La medida llega en medio de la crisis de la compañía

La decisión de la autoridad aeronáutica brasileña se suma a los cuestionamientos que Flybondi enfrenta en la Argentina por las reiteradas demoras y cancelaciones de vuelos. En ese contexto, la senadora nacional por Mendoza y presidenta de la Comisión de Turismo del Senado, Mariana Juri, presentó un pedido de informes para que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) detalle las actuaciones realizadas frente al desempeño operativo de la compañía.

La legisladora solicitó información sobre las actas de infracción y los sumarios administrativos iniciados durante 2025 y 2026, la cantidad de reclamos recibidos contra la aerolínea, las sanciones eventualmente aplicadas y las medidas adoptadas para garantizar la asistencia y reubicación de los pasajeros afectados.

Además, requirió precisiones sobre la reducción de la flota operativa de Flybondi, su capacidad efectiva para cumplir con las rutas autorizadas y estadísticas comparativas de cancelaciones, demoras y reprogramaciones respecto del resto de las aerolíneas que operan en el mercado local.

De acuerdo con los datos citados por Juri, desde comienzos de 2026 la empresa habría cancelado más del 20% de los vuelos programados, porcentaje que se habría elevado al 36% a partir de abril. El informe también señala que apenas el 26,6% de los servicios despegó dentro de los primeros 15 minutos del horario previsto, mientras que el retraso promedio alcanzó los 131 minutos.

El pedido de informes también pone el foco en la capacidad operativa de la compañía. Según la senadora, Flybondi pasó de contar con un promedio cercano a 19 aeronaves activas por día en enero a disponer de apenas tres aviones operativos diarios en los últimos meses, una situación que, a su entender, amerita determinar si la empresa continuó comercializando pasajes sin contar con el respaldo operativo suficiente para cumplir con la programación.