El salario pretendido perdió contra la inflación en el primer semestre: qué perfiles lograron las mayores subas

Según el último Index de Bumeran, las remuneraciones pretendidas crecieron 10,5% en el semestre, 6,3 puntos por debajo de la inflación. Planeamiento Económico Financiero lideró los salarios más altos.

El salario pretendido por los trabajadores argentinos volvió a aumentar en junio, aunque el balance del primer semestre muestra que las expectativas salariales quedaron rezagadas frente a la inflación. De acuerdo con el último Index del Mercado Laboral de Bumeran , las remuneraciones solicitadas acumularon una suba de 10,5% entre enero y junio, mientras que la inflación del mismo período alcanzó el 16,8% , lo que dejó una diferencia de 6,3 puntos porcentuales .

En junio, el salario promedio pretendido llegó a $1.877.862 mensuales, con un incremento de 3,99% respecto de mayo, el mayor avance mensual registrado en lo que va del año. Sin embargo, la evolución no fue lineal: durante enero y abril las pretensiones salariales mostraron retrocesos de 1,87% y 0,09% , respectivamente.

Para Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint , "la brecha entre inflación y salario pretendido sugiere que las personas trabajadoras están ajustando sus expectativas a una economía distinta. El foco ya no parece estar únicamente en recuperar poder adquisitivo, sino también en encontrar oportunidades laborales sostenibles".

El comportamiento de las remuneraciones pretendidas fue dispar según el nivel de experiencia y el área de actividad.

En el segmento junior , Marketing y Comunicación encabezó las mayores subas acumuladas del semestre con un incremento de 19,84% , seguido por Recursos Humanos (14,72%), Tecnología y Sistemas (13,82%) y Administración y Finanzas (9,91%).

Entre los perfiles semi senior y senior, el mayor crecimiento correspondió al rubro Otros, con un alza acumulada de 19,46%, seguido por Tecnología y Sistemas (13,41%) y Administración y Finanzas (12,93%).

El informe también muestra diferencias entre los niveles de seniority. En junio, quienes aspiraban a puestos de jefe o supervisor solicitaron en promedio $2.686.899 mensuales; los perfiles semi senior y senior, $1.899.599; mientras que los junior pretendieron $1.365.600.

Los puestos mejor pagos y la brecha de género

Durante el primer semestre, Planeamiento Económico Financiero fue la posición con la mayor remuneración pretendida, al alcanzar $4.750.000 mensuales para cargos de supervisión y jefatura. En el segmento semi senior y senior, el salario más elevado correspondió a Ingeniería en Petróleo y Petroquímica, con $3.875.000, mientras que entre los perfiles junior lideró Liderazgo de Proyecto, con $3.075.000.

En el extremo opuesto, los salarios pretendidos más bajos del semestre fueron para Áreas técnicas en salud en puestos de jefatura, Gastronomía entre los perfiles semi senior y senior y Mantenimiento y Limpieza para posiciones junior, donde la remuneración solicitada fue de $837.500 mensuales.

El relevamiento también detectó una brecha salarial por género. En junio, los hombres solicitaron en promedio $1.938.667, mientras que las mujeres pretendieron $1.803.119, una diferencia de 7,52% a favor de los varones. La disparidad fue mayor en los cargos de jefe o supervisor, donde alcanzó 13,99%, mientras que en los puestos semi senior y senior llegó a 7,06% y en los junior fue de 2,72%.