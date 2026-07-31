El ranking de las peores fusiones empresariales de la historia: cuando comprar una empresa terminó destruyendo miles de millones de dólares

Sobre el papel parecían operaciones perfectas. Prometían sinergias, nuevos mercados y crecimiento acelerado. Pero los choques culturales, las malas decisiones estratégicas y los cambios tecnológicos transformaron algunas de las fusiones más ambiciosas del mundo en verdaderos casos de estudio sobre cómo no hacer negocios.

Diversos estudios estiman que entre el 70% y el 90% de las operaciones de fusiones y adquisiciones no alcanzan los objetivos que se habían planteado inicialmente.

En el mundo corporativo , pocas noticias generan tanto entusiasmo como una gran fusión. Los bancos de inversión hablan de "sinergias", los ejecutivos prometen crear líderes globales y los accionistas imaginan un crecimiento acelerado. Sin embargo, la historia demuestra que cerrar un acuerdo multimillonario es apenas el comienzo.

Diversos estudios estiman que entre el 70% y el 90% de las operaciones de fusiones y adquisiciones no alcanzan los objetivos que se habían planteado inicialmente. Las razones son muchas: sobrepagar una compañía, subestimar los problemas de integración, diferencias culturales o simplemente apostar por un mercado que cambia más rápido de lo previsto.

Es el ejemplo que aparece en prácticamente todos los manuales de estrategia empresarial. En enero de 2000, en pleno auge de la burbuja puntocom, AOL anunció su fusión con Time Warner en una operación valuada en unos u$s165.000 millones, la mayor de la historia hasta ese momento. La promesa era unir "la vieja" y "la nueva" economía: internet, televisión, cine, revistas y música bajo un mismo techo.

El problema fue que el contexto cambió casi inmediatamente. Estalló la burbuja tecnológica, AOL perdió gran parte de su valor y nunca logró integrarse con la cultura de Time Warner. Las diferencias entre ambas organizaciones fueron enormes y las sinergias prometidas jamás aparecieron. En 2009 las empresas volvieron a separarse y la operación quedó instalada como el mayor fracaso de la historia corporativa.

2. Daimler-Benz y Chrysler (1998)

Cuando el fabricante alemán Mercedes-Benz anunció la unión con la estadounidense Chrysler por unos u$s36.000 millones, los ejecutivos hablaron de una "fusión entre iguales". En la práctica, nunca ocurrió.

La disciplina alemana chocó con la cultura mucho más informal de Detroit. Las decisiones se demoraban, los equipos no lograban trabajar en conjunto y Chrysler comenzó a perder competitividad. Menos de una década después, Daimler decidió vender la automotriz estadounidense por apenas una fracción de lo que había pagado. La operación pasó de ser el nacimiento de un gigante mundial del automóvil a uno de los mayores errores estratégicos de la industria.

3. Hewlett-Packard y Autonomy (2011)

HP pagó u$s11.100 millones por Autonomy, una empresa británica especializada en software para análisis de datos. Muchos analistas ya consideraban elevado el precio de compra, pero el verdadero problema apareció meses después.

La tecnológica estadounidense acusó a los antiguos directivos de Autonomy de haber inflado artificialmente sus resultados financieros antes de la venta. HP terminó reconociendo una pérdida cercana a los u$s9.000 millones y el caso derivó en años de litigios judiciales. Más allá del desenlace legal, la adquisición es recordada como uno de los peores ejemplos de una due diligence insuficiente.

4. Sprint y Nextel (2005)

La idea parecía lógica: unir dos grandes operadores de telecomunicaciones para competir contra Verizon y AT&T en Estados Unidos.

Sin embargo, Sprint y Nextel utilizaban tecnologías incompatibles, sus clientes tenían perfiles muy distintos y la integración fue mucho más compleja de lo previsto. Miles de usuarios abandonaron la empresa, los costos crecieron y las sinergias nunca llegaron. Años más tarde Sprint terminó amortizando gran parte del valor de la compra y el acuerdo quedó como uno de los mayores fracasos de la industria de las telecomunicaciones.

5. Google y Motorola Mobility (2011)

Google sorprendió al mercado al comprar Motorola Mobility por u$s12.500 millones. La explicación oficial era fortalecer Android y protegerse mediante el enorme portafolio de patentes de Motorola.

Aunque las patentes sí resultaron valiosas, el negocio de fabricación de teléfonos nunca terminó de funcionar bajo el paraguas de Google. Apenas tres años después, la compañía vendió Motorola a Lenovo por menos de u$s3.000 millones, conservando la mayoría de las patentes. La experiencia mostró lo difícil que puede ser combinar un desarrollador de software con un fabricante tradicional de hardware.

6. Microsoft y Nokia (2013)

Durante años Nokia fue el mayor fabricante de celulares del mundo. Microsoft creyó que comprar su división de dispositivos le permitiría competir contra Apple y el ecosistema Android.

La apuesta llegó demasiado tarde. Windows Phone nunca consiguió la masa crítica necesaria y los consumidores ya habían elegido otros sistemas operativos. Microsoft terminó realizando una multimillonaria desvalorización de la compra y despidió a miles de empleados. Lo que buscaba ser el regreso de la compañía al negocio móvil terminó acelerando la salida definitiva de Nokia del mercado de smartphones.

7. Sears y Kmart (2005)

El inversor Eddie Lampert imaginó que la unión de dos cadenas históricas del comercio minorista estadounidense permitiría enfrentar el avance de Walmart y, más tarde, de Amazon.

Nunca ocurrió. En lugar de invertir para modernizar las tiendas y mejorar la experiencia de compra, la empresa priorizó los recortes de costos. Las ventas siguieron cayendo, cientos de sucursales cerraron y ambas marcas perdieron relevancia. Lo que debía ser una recuperación terminó convirtiéndose en un largo proceso de declive.

8. Quaker Oats y Snapple (1994)

Quaker Oats venía de un enorme éxito con Gatorade y creyó que podía repetir la fórmula con Snapple, una popular marca de bebidas.

Pagó cerca de u$s1.700 millones, pero nunca entendió el modelo de distribución que había hecho exitosa a la empresa. Las ventas cayeron rápidamente y apenas tres años después Snapple fue vendida por alrededor de u$s300 millones. Es uno de los ejemplos más citados de cómo una compañía puede destruir valor simplemente por no comprender el negocio que acaba de comprar.

9. eBay y Skype (2005)

En 2005 eBay desembolsó unos u$s2.600 millones por Skype convencida de que la comunicación entre compradores y vendedores impulsaría las transacciones dentro de la plataforma.

La hipótesis nunca se cumplió. Los usuarios utilizaban Skype para fines completamente distintos y el servicio aportó muy poco al negocio principal de eBay. Cuatro años más tarde la empresa vendió la mayor parte de Skype y, posteriormente, Microsoft terminó comprando la plataforma.

10. Mattel y The Learning Company (1998)

El fabricante de Barbie quiso expandirse al software educativo adquiriendo The Learning Company por unos u$s3.500 millones.

La operación terminó siendo un desastre. Los problemas contables, los malos resultados comerciales y la dificultad para integrar ambos negocios obligaron a Mattel a asumir pérdidas multimillonarias. Años después, varios ejecutivos reconocieron públicamente que había sido una de las peores decisiones en la historia de la compañía.

La gran lección

Aunque pertenecen a industrias muy diferentes, estos diez casos comparten un patrón. En casi todos hubo expectativas demasiado optimistas, problemas para integrar culturas empresariales o cambios tecnológicos que volvieron obsoleta la estrategia original.

Por eso, en las escuelas de negocios suelen repetir una idea que se confirmó una y otra vez: el éxito de una fusión no depende tanto del contrato que se firma el día del anuncio como de la capacidad para integrar personas, procesos y modelos de negocio durante los años siguientes. Las mayores pérdidas de la historia corporativa no surgieron por falta de ambición, sino por creer que comprar una empresa era mucho más fácil que convertir dos organizaciones en una sola.