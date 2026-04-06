Se actualizó el límite de extracción en cajeros automáticos y esto es lo que se puede retirar en cada banco desde abril 2026 + Seguir en









Las entidades ajustaron montos diarios y hay diferencias según el tipo de cuenta y el perfil del cliente.

Nuevos montos de extracción en cajeros automáticos FreePik.es

El manejo de efectivo vuelve a estar en el radar de los usuarios bancarios. En abril de 2026, varias entidades ajustaron los límites de extracción en cajeros automáticos, una medida que impacta directamente en la operatoria diaria. Para muchos, sobre todo en zonas donde el efectivo sigue siendo clave, estos cambios no pasan desapercibidos.

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Los bancos vienen modificando estos topes de manera periódica, en parte por cuestiones de seguridad y también por el contexto económico. Aunque la digitalización avanza, todavía hay gastos cotidianos que se manejan en billete. Por eso, saber cuánto se puede retirar por día se vuelve una información clave para organizarse.

Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no existe un monto único obligatorio: cada banco define sus propios límites dentro de ciertos parámetros. Esto genera diferencias entre entidades e incluso entre clientes del mismo banco, dependiendo del tipo de cuenta o paquete contratado. En criollo, no todos pueden sacar lo mismo.

Ticket Cajero impresión.jpg Nuevo límite de extracción en cajeros automáticos Los nuevos topes diarios varían según la entidad, pero en líneas generales se ubican en un rango que va desde los $150.000 hasta los $400.000 por día para cuentas estándar. En algunos casos, los clientes con paquetes premium o cuentas sueldo pueden acceder a límites más altos.

El ajuste responde a varios factores. Por un lado, la inflación obliga a actualizar los montos para que sigan siendo operativos. Por otro, los bancos buscan equilibrar la disponibilidad de efectivo en los cajeros con la seguridad del sistema. No es solo cuestión de subir el número: también hay logística detrás.

Pesos Billetes Mariano Fuchila Además, muchos bancos permiten modificar el límite desde el home banking o la aplicación. Este cambio no siempre es inmediato, pero ofrece cierta flexibilidad. Es una opción útil para quienes necesitan hacer una extracción mayor en un día puntual, aunque suele tener un tope máximo definido. Otro detalle importante es que el límite puede dividirse en varias extracciones durante el día. Es decir, no necesariamente hay que retirar todo en una sola operación. Aun así, el tope total diario no se modifica, lo que obliga a planificar si se necesita una suma más grande. Monto de extracción en cada banco Algunas entidades privadas grandes suelen ofrecer límites más elevados para captar clientes con mayor volumen de operaciones. En cambio, bancos públicos o cuentas básicas pueden tener topes más moderados. BBVA: hasta $2.100.000

Banco Supervielle: hasta $2.000.000

Banco Macro: hasta $1.000.000

Banco Hipotecario: hasta $1.000.000

Banco Nación: hasta $1.000.000

ICBC: hasta $800.000

Banco Provincia: hasta $400.000

Banco Credicoop: hasta $200.000 A pesar de este monto máximo por día, algunos bancos solicitan hacer varias extracciones, mientras que otros habilitan el monto final en una sola extracción.