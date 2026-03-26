Se recalientan las expectativas de inflación y la población ya espera que salte al 4% en marzo + Seguir en









La inflación esperada en marzo se ubicó en 4% en promedio, lo que implicó que la percepción aceleró en comparación con febrero que se había ubicado en el 3,65%.

La percepción de la inflación es cada vez más alta. Mariano Fuchila

La inflación esperada a nivel nacional, para los próximos treinta días, fue de 4% según el promedio y 3% según la mediana, indicó en su último informe la Universidad Torcuato Di Tella. Mientras que la inflación esperada a nivel nacional para los próximos doce meses se ubicó en 33,5% según el promedio y en 30% según la mediana.

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"Desde mayo de 2023 incorporamos una nueva pregunta sobre la inflación mensual esperada para los próximos 30 días. Esta pregunta presenta una mayor tasa de respuesta que la inflación anual, lo que sugiere que, en un contexto de elevada incertidumbre, resulta más sencillo para las personas estimar lo que creen que sucederá en el corto plazo", explicaron desde la institución.

Así, para los próximos 30 días, la inflación esperada en marzo se ubicó en 4% en promedio y 3% de mediana. En comparación con febrero (3,65% y 3%, respectivamente), se observa un aumento en el promedio, mientras que la mediana se mantuvo sin cambios.

Por regiones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta expectativas de inflación de 36,1%, seguida por el Gran Buenos Aires (35,7%) y el Interior del país (32,0%). En comparación con el mes anterior, se observan disminuciones en todas las regiones.

Por su parte, en los hogares de bajos ingresos, el promedio de inflación esperada anual disminuyó de 36,3% a 35,2%, mientras que la mediana se mantuvo en 30%. Entre los hogares de altos ingresos, el promedio también disminuyó de 35,4% a 32,9%, mientras que la mediana se mantuvo en 30%.

Inflacion Carne Precios Consumo La inflación esperada en marzo se ubicó en 4% en promedio y 3% de mediana. Mariano Fuchila Marzo: un mes estacionalmente alto Las mediciones de las consultoras privadas para marzo sugieren un ligero rebote o estancamiento en la tendencia de desaceleración, ubicando al IPC en torno al 3% mensual. Durante 2025, la inflación del tercer mes del año marcó un punto de inflexión cuando llegó al 3,7% mensual desde el 2,4% en febrero. La inflación de marzo es históricamente alta debido a una fuerte presión estacional concentrada en el inicio del ciclo lectivo, que dispara los costos de Educación (cuotas y útiles), y el recambio de temporada en Indumentaria. A esto se suma el impacto de los servicios regulados.

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