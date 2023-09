Se viene el IPC semanal: cómo ve la City este lanzamiento

Para Ramiro Castiñera, director de Econométrica, esta decisión es "intrascendente" porque "no es una medida de política económica". Desde su consultora proyectan un 12,5% de inflación para septiembre por encima del IPC de agosto y para todo el 2023, un avance del 172%. "Los niveles de inflación en Argentina ya son similares a los observados a mediados de la década de 1970", especificaron desde un informe.

Por su parte, para el economista, Federico Glustein , es una decisión que " no tiene razonabilidad y sobre todo, es un punto en el cual, pareciera que es una herramienta para aportar a la confusión , por un lado, pero por el otro, estar con atención a cada viernes para ver el dato inflacionario semanal, por lo que genera cierta paranoia en el ambiente ".

"No tiene una perspectiva de ancla, no sirve para cambiar la política monetaria ni fiscal, es una duplicación de funciones del Estado, no es útil a nivel estadístico ni económico. Si veo que le saca peso comunicacional al candidato presidencial Sergio Massa y la reposa en el Viceministro para, si llegase a bajar la inflación, tener un dato adelantado por una semana para la campaña", cerró.