El feriado desconocido de Argentina que decretaron para enero de 2026 + Seguir en









Una decisión poco difundida suma una fecha distinta al calendario y reactivas dudas habituales sobre feriados.

El calendario suma una jornada atípica que pasa desapercibida para muchos y reabre el debate sobre los días no laborables. Imagen: Freepik

A pocos días de terminar el año, el calendario vuelve a generar sorpresa con una fecha que no figura entre los feriados nacionales tradicionales. En ese contexto, los días no laborables de alcance limitado suelen pasar desapercibidos, aunque modifican la rutina de quienes están alcanzados por la medida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este tipo de disposiciones se define a nivel local o institucional y no impacta de manera uniforme en todo el país. Por eso, cada anuncio abre interrogantes sobre a quiénes les corresponde el día libre y bajo qué condiciones se aplica.

Feriados con calor.jpeg Una fecha poco conocida aparece en el calendario y genera consultas sobre su alcance y aplicación efectiva. Pixabay Por qué es feriado el 7 de enero de 2026 El miércoles 7 de enero fue establecido como feriado para un grupo específico de trabajadores, según una resolución difundida por el gobierno bonaerense. La medida no tiene alcance nacional y responde a una decisión puntual vinculada a una entidad y una localidad determinada.

En concreto, el feriado alcanza a los empleados del Banco Provincia y la administración pública que desempeñan tareas en la localidad de Tres Picos, en el partido bonaerense de Tornquist. Se trata de una jornada no laborable que permite un descanso adicional en la primera semana del año, sin alterar el calendario general del resto del país.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 se diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados