21 de octubre 2025 - 06:30

Semana de ofertas: llega la Beauty Week a este supermercado con descuentos y promociones

En esta oportunidad, la temporada de la Beauty Week en este supermercado incluye productos de higiene y cuidado personal.

Las mega ofertas de este supermercado por la Beauty Week.

La franquicia de supermercados Día se ganó un lugar entre los consumidores por sus constantes promociones y descuentos en artículos de primera necesidad. Siguiendo su tradición de lanzar campañas temáticas por temporada, presentó una nueva edición de la Beauty Week, una propuesta centrada en el cuidado personal y la higiene diaria.

Esta semana especial ofrece una oportunidad ideal para abastecerse de productos esenciales como shampoo, acondicionadores, desodorantes y jabones de tocador, entre otros, con precios rebajados y promociones destacadas. Aprovechar estas ofertas no solo permite mantener la rutina de cuidado y bienestar, sino también anticiparse a los aumentos y cuidar el bolsillo en un contexto de precios cambiantes.

productos higiene personal

Hasta 40% off y productos con 2x1

Las ofertas en productos de cuidado e higiene personal llegan con grandes descuentos, ideales para quienes buscan abastecerse o renovar su rutina de bienestar. Hay promociones 2x1 y rebajas de hasta el 40%, con algunos artículos disponibles de forma exclusiva online, lo que permite aprovechar los beneficios desde casa.

Entre los destacados aparecen los shampoo, acondicionadores, cremas para peinar y mascarillas capilares, con opciones para todo tipo de cabello. También se incluyen cremas faciales y corporales, productos que apuntan tanto al cuidado diario como a la hidratación profunda.

El sector de higiene personal también tiene protagonismo: desodorantes, jabones íntimos, cepillos de dientes, toallitas y protectores femeninos, además de máquinas de afeitar y protectores solares, se suman a las ofertas. Son productos de uso cotidiano, por lo que las promociones representan una excelente oportunidad para comprar en cantidad y ahorrar.

