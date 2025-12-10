La Fed bajó las tasas por tercera vez desde septiembre y mantuvo proyección de un solo recorte en 2026

El disenso volvió a hacerse notas en la "mesa chica" del banco central norteamericano. Con solo tres reuniones por delante con Jerome Powell a cargo de la Fed, gana cada vez más peso la incertidumbre respecto a la futura independencia del organismo.

Finalmente, la Reserva Federal ( Fed ) recortó hasta el rango de 3,5%-3,75% , cerrando el año con tres recortes consecutivos . Hacia delante, se espera un solo recorte el próximo año, mientras que las perspectivas económicas mostraron una importante mejoría. Sin embargo, algunas dudas persisten, ya que el titular del organismo, Jerome Powell , dejará el cargo en mayo de 2026 , y el principal candidato a reemplazarlo, Kevin Hassett , pretende realizar fuertes recortes de tasas.

En el comunicado oficial, el Comité Federal de Mercado Abierto ( FOMC , por sus siglas en inglés), el organismo de la Fed encargado de tomar la decisión, argumentó que "los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado" , mientras que "el crecimiento del empleo se ha desacelerado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente hasta septiembre".

El creciente nivel de disenso en la toma de decisiones por parte de la "mesa chica" de la Fed es un elemento que toma cada vez más protagonismo en el mercado. Hubo tres miembros del FOMC que se opusieron al recorte actual . Por un lado, Stephen Miran , uno de los "alfiles" de Donald Trump en la Fed , que abogó un recorte de 0,50 puntos. Por el otro, Austan Goolsbee y Jeffrey R. Schmid , que prefirieron mantener la tasa sin cambios.

En sus nuevas previsiones económicas, los funcionarios proyectan un nuevo recorte 25 puntos básicos en 2026 y otro en 2027 . Sin embargo, las perspectivas sobre las tasas de interés siguen estando divididas . Siete funcionarios indicaron que estaban a favor de mantener las tasas estables durante todo 2026, mientras que ocho se mostraron partidarios de al menos dos recortes .

"Curiosamente, todos en la mesa del FOMC coinciden en que la inflación es demasiado alta y queremos que baje, y coinciden en que el mercado laboral se ha debilitado y que existe un mayor riesgo", planteó Powell . "La diferencia radica en cómo se ponderan esos riesgos", continuó, añadiendo que es "muy inusual" que haya una tensión persistente entre las dos partes del mandato.

De todas maneras, aclaró: "No creo que una subida de tipos sea el escenario base de nadie en este momento". Y agregó: "Lo que se ve es que algunos creen que deberíamos detenernos aquí, que estamos en el lugar correcto y simplemente esperar. Otros creen que deberíamos recortar uno o más este año o el próximo".

Mejoraron las proyecciones económicas

Un elemento que causó sorpresa fue la mejora en las proyecciones de la actividad. De acuerdo al FOMC, se espera que el PBI crezca 1,7%, contra una proyección de 1,6% en septiembre. Para el próximo año, esa diferencia a favor se amplió: con un crecimiento en la actividad económica norteamericana de 2,3%, en comparación al 1,8% anterior.

Consultado por el tema, Powell afirmó que "en parte, se debe a que el gasto del consumidor se ha mantenido estable". Además, a eso le sumó que "el gasto en centros de datos y otros gastos relacionados con la IA ha mantenido la inversión empresarial".

Respecto a la inflación, sería de 2,9% este año, para luego bajar a 2,4% en 2026 y 2,1% en 2027. Se trata de una modificación importante en comparación a la proyección de hace tres meses, cuando se esperaba que la inflación en 2025 sea de 3% y la de 2026 un 2,6%.

En cuanto al nivel de desempleo, no se observaron modificaciones para este año, se mantiene en 4,5%, el límite que toma la autoridad monetaria como "aceptable" dentro de su mandato dúal de mantener el nivel de empleo y la inflación a raya.

El impacto en Argentina

Consultado por este medio, Pablo Lazzatti, CEO de Insider Finance planteó que espera que haya más recortes de tasas "en el futuro cercano", una situación que "ayudará directamente al sector privado en Estados Unidos ya que les permite así acceder a financiamiento a menor costo y por ende también al resto del mundo".

Y ahondó: "Esto incluye a la Argentina también, porque tras este anuncio el valor del endeudamiento argentino hoy bajó 25 puntos básicos y es muy positivo, teniendo en cuenta que el país está cerca de volver a emitir deuda en el mercado internacional".