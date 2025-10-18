Por baja de ventas en supermercados, cayó 4,4% el consumo masivo de septiembre

Luego de que se conociera un descenso en septiembre de las ventas minoristas pyme, un estudio relevó una caída del 4,4% interanual del consumo masivo , determinado por una reducción de la actividad en supermercados de cadena (-4,4%) y en farmacias (-1,8%). Una importante firma anunció medidas de ajuste en tres provincias.

El relevamiento fue difundido en el último informe de la consultora especializada Scentia, que también indicó que septiembre del 2025 tuvo un saldo negativo con respecto a agosto del mismo año: una caída del 3,7% en un mes, nuevamente con una fuerte incidencia del retroceso en supermercados, en torno al 5,9%. Aún así, los primeros nueve meses del año tuvieron un crecimiento del 1,8% si se los compara con el mismo período del 2024.

El aspecto positivo continúa siendo el incremento de la actividad en e-commerce , que refleja la migración en los hábitos de consumo. El incremento interanual en este segmento es del 14,7% , mientras que la suba mensual fue del 1,1%. En la comparativa entre septiembre del 2025 y el mismo mes del 2024 también reflejó crecimiento en la actividad de autoservicios independientes (8,6%) y mayoristas (8,5%).

Las ventas minoristas pymes en septiembre registraron una variación interanual de -4,2% a precios constantes, mientras que, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación fue de -2%. En lo que va del año, acumulan un incremento interanual del 5%.

En el análisis publicado por la CAME, la situación fue homogénea, con caídas interanuales en todos los sectores. Los más afectados fueron Textil e indumentaria (-10,9%) y Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%). En la comparación intermensual, la tendencia fue similar, salvo en Perfumería, que registró un crecimiento del 1,4% respecto del mes anterior, y en Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que mantuvo los mismos niveles de ventas.

En síntesis, septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes, reflejando la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política. Si bien todos los rubros mostraron caídas interanuales, Perfumería logró un leve repunte mensual en contraste con los descensos de Textil e indumentaria y Bazar y decoración, los más afectados. La pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales condicionaron la demanda, en un escenario donde predominan la prudencia y la expectativa de estabilidad de cara a los últimos meses del año.

En relación con la situación económica de los comercios, el 55% indicó que se mantuvo igual al año pasado. Sin embargo, el 38% advirtió un empeoramiento, tres puntos porcentuales por encima de agosto, lo cual se reflejó en la reducción del porcentaje de comerciantes que percibió una mejora (7,2%).