¿Giro?: aseguran que el Tesoro vendió dólares en los últimos días para abastecer una sostenida demanda

El Tesoro llevaría algunas ruedas desprendiéndose de divisas para contener la creciente demanda, aseguran diversas fuentes de la city. Cómo seguirán los movimientos en el tipo de cambio y qué estrategias hay para sostener la oferta.

Pese al clima de pax cambiaria que reina en el mercado tras las elecciones de octubre, el Tesoro debió salir a vender dólares hace unos últimos días para contener la sostenida demanda de divisas, en un mercado con una oferta relativamente acotada, según confirmaron a Ámbito diversas fuentes de la city. Fue en este contexto que el Gobierno anunció una nueva reducción de los derechos de exportación (DEX) para el sector agropecuario , con el objetivo de incentivar la liquidación de la cosecha de soja, que aún permanece sin vender (alrededor de un 20% del total).

Paralelamente, si bien las emisiones de Obligaciones Negociables treparon en noviembre a un récord de u$s3.150 millones , en el mercado advierten que la liquidación de esas divisas podría no ser inmediata , lo que suma algo de presión al frente cambiario.

Según estimaciones del economista Amilcar Collante - a las cuales accedió este medio-, el Tesoro se habría desprendido de u$s86 millones como resultado de su participación en el Mercado Libre de Cambios (MLC) entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre. Se trata de un cambio en la dinámica dado que había adquirido u$s346 millones hasta el 27 de noviembre, desde inicios de ese mes. Pese a esto, habría terminado noviembre con un saldo positivo entre compras y ventas en el MCL, de u$s261 millones.

Sobre estas señales de ventas de divisas, también se hizo eco Outlier en su último informe. Allí mencionan una posible intervención del BCRA en el mercado cambiario (spot) actuando por cuenta del Tesoro , con el objetivo de contener la suba del tipo de cambio durante la rueda del martes, algo que también dicen sucedió el jueves. Sin embargo, desde este informe, se asegura que los movimientos en las cuentas del Tesoro (tanto en dólares como en pesos) no reflejan operaciones significativas .

Según reconstruyó Outlier sobre la presunta intervención del Tesoro el jueves pasado, se habrían concretado compras de dólares fuera de pantalla y luego vendido una parte en el mercado oficial . Por eso, el balance diario del BCRA solo refleja el resultado neto de ambas operaciones: una caída marginal de u$s2 millones .

Otro operador del mercado financiero dijo que el Tesoro estuvo presente en algunas ruedas la semana pasada. Según su análisis, habría realizado compras en bloque, al aprovechar las colocaciones de bonos subsoberanos de provincias, y posteriormente los vendió en el MLC cuando el dólar spot se acercaba al techo de la banda.

El Gobierno intenta impulsar la oferta de dólares

El Gobierno dispuso el martes una nueva reducción de las retenciones para las exportaciones del agro. Según estimaciones privadas, si finalmente se liquidan los granos remanentes de la última campaña -con alrededor del 20% de la soja aún sin comercializar- el Gobierno podría sumar cerca de u$s3.430 millones durante un período en el que el flujo de dólares es estacionalmente bajo.

Según le dijo a este medio el economista Amilcar Collante, "el punto es que la oferta del agro dólares disminuyó fuerte por el plan retenciones cero se llevó gran parte de las liquidaciones". Cabe remarcar que esto sucedió durante la antesala de las elecciones de medio término donde se dispuso una exención a los impuestos que paga el agro por lo que hubo un adelantamiento de la liquidación de la cosecha. Por eso este experto reafirma en estos momentos, lo que queda por vender está por debajo del promedio histórico.

Para aportar a la discusión, en charla con Ámbito, el economista Tobias Pejkovich Balbiani de Facimex, recalca que "venimos de una mínima liquidación del sector agrícola producto del adelanto que produjo la eliminación transitoria de las retenciones". En detalle, especificó que la liquidación del agro fue de solo u$s759 millones el mes pasado, el cuarto registro mensual más bajo de las últimas dos décadas en dólares constantes. "En diciembre probablemente siga baja, aunque favorecida en el margen por la cosecha fina del trigo", amplió.

En ese marco, también detalló cómo cree que seguirá la dinámica de la oferta y demanda de dólares durante este período, más allá de las modificaciones que pesan sobre el sector agrícola: "Con relación a la dinámica cambiaria, hay distintos factores que van a impactar. Diciembre y enero estarán marcados por la fuerte suba estacional de la demanda de pesos vinculada al pago del medio aguinaldo, el consumo por las fiestas de fin de año y la mayor demanda de liquidez por las vacaciones de verano".

Por último mencionó un tercer factor que influye en la cotización del dólar ya que en noviembre y diciembre hubo colocaciones récord de deuda corporativa y provincial hard dollar, pero el experto advirtió que "estas pueden liquidarse en hasta 180 días". Dato que también retoma Collante, al sostener: "Las ON y la deuda de provincias no se liquida inmediatamente. Hay parte de las empresas que se endeudaron para cubrir pagos de deuda anterior y va a ser gradual la liquidación".