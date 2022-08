Massa cruzó a Fernando Iglesias por decir que la tecnología no es una industria

https://twitter.com/SergioMassa/status/1560606923799527425 La Economía del Conocimiento es una de las industrias más importantes para el futuro de la Argentina porque lo que vendemos al mundo es lo más importante que tenemos los argentinos y argentinas, el talento y el conocimiento que se define como capital humano. — Sergio Massa (@SergioMassa) August 19, 2022

"Con @ArielSujarchuk decidimos avanzar en la actualización de los bonos e incentivos para aliviar la situación de las empresas que no solamente generan capital humano, sino dólares para el país y avanzamos en la transferencia de 25.600 millones de pesos", añadió Massa.

Las palabras del funcionario tienen lugar luego de que el diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias asegurara que "la informática y las tecnologías de la información no son una industria". Sus dichos refirieron a una crítica por un acto encabezado por el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado macrista disparó sin argumentos: "La informática y las tecnologías de la información no son una industria. No producen objetos, no tienen fábricas ni chimeneas, ni producción centralizada". Y agregó: "Son sectores productivos, no industrias. Si el ministro del sector no entiende esto, estamos en el horno".

https://twitter.com/FerIglesias/status/1560305232340549637 La informática y las tecnologías de la información no son una industria. No producen objetos, no tienen fábricas ni chimeneas, ni producción centralizada. Son sectores productivos, no industrias. Si el ministro del sector no entiende esto, estamos en el horno @FilmusDaniel https://t.co/T9w8UjDWHI — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) August 18, 2022

Oficializan la designación de Ariel Sujarchuk en Economía del Conocimiento

El Gobierno formalizó la designación de Ariel Sujarchuk como secretario de Economía del Conocimiento, a través de su publicación en el Boletín Oficial.

Con la designación de Sujarchuk, también se aceptó su renuncia al cargo de presidente del Consejo Directivo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable.

El nuevo secretario de Economía del Conocimiento confirmó esta semana que el Gobierno estudia la implementación de un monotributo especial para trabajadores freelancers del sector tecnológico que vendan sus servicios al exterior.

"Es un proyecto que está en estudio para potenciar a todo lo que son trabajadores locales y programadores", añadió el funcionario.

En declaraciones radiales, Sujarchuk afirmó que "es una medida que hay que tomarla con inteligencia y estamos analizándola bien".

La intención es facilitar las condiciones para un sector cuyo trabajo está siendo muy demandado desde el exterior y debido a las regulaciones existentes aparecen trabas que dificultan la concreción de negocios.