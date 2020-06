Con los shopping cerrados, IRSA busca salvar el año con el negocio del campo

El Grupo IRSA, dueño de los principales shopping de la Argentina, luego de más de 70 días de cuarentena logró reabrir solo uno de sus 15 centros comerciales. Mientras tanto, su brazo agropecuario, la firma Cresud, se convirtió en su salvavidas para sobrellevar la pandemia porque no sólo no frenó sus operaciones, sino que también está saliendo al mercado de capitales con la emisión de una ON para conseguir capital de trabajo por u$s15 millones.