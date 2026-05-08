Shopping Fest previo al Hot Sale 2026: cuáles son los centros comerciales adheridos y qué promociones hay

Del 8 al 10 de mayo, más de 65 centros comerciales ofrecerán descuentos imperdibles, cuotas sin interés, shows en vivo y actividades para toda la familia.

Las promociones más importantes alcanzan a los rubros indumentaria, tecnología, perfumería y calzado, gastronomía.

Antes del inicio del Hot Sale 2026 , se realizará la primera edición del Shopping Fest , un evento impulsado por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) para reactivar las ventas y atraer público a los locales físicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Del 8 al 10 de mayo , más de 65 centros comerciales, galerías y paseos participarán con descuentos de hasta el 60% , cuotas sin interés, reintegros con billeteras virtuales, beneficios con bancos asociados, shows en vivo y actividades para toda la familia.

Su lema es “Hay cosas que se viven en persona” y las ofertas incluyen múltiples rubros , como indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía y servicios.

“Shopping Fest es una oportunidad única para potenciar la experiencia de compra presencial, que no solo ofrece descuentos, sino también la posibilidad de ver, probar y disfrutar con toda la familia ”, detalló Santiago Blaksley , presidente de la CASC.

Carolina Lopes Perera , gerente general de la cámara, añadió: “Nos entusiasma esta primera edición, y es un orgullo para nosotros haber reunido a tantos centros comerciales de todo el país con un objetivo común: brindar experiencias, shows y beneficios para impulsar el consumo ".

Y continuó: "Tenemos buenas expectativas para los próximos meses, y en un contexto marcado por el desembarco de marcas internacionales que impulsará la novedad y el interés de nuestros clientes”.

Shoppings Compras Consumo Mariano Fuchila

Shopping Fest: centros comerciales adheridos

La primera edición del Shopping Fest contará con la participación de más de 65 centros comerciales.

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense participarán Abasto Shopping, Alcorta Shopping, Alto Avellaneda, Alto Palermo, Caballito Shopping, Catán Shopping, Devoto Shopping, Distrito Arcos Premium Outlet, Dot Baires Shopping, El Solar, Factory Parque Brown, Factory Quilmes, Factory San Martín, Galerías Pacífico y Maschwitz Mall.

También se suman Nine Shopping, Nordelta Centro Comercial, Nuevo Quilmes Plaza, Palmas del Pilar, Paseo Champagnat, Paseo Lugones, Paseo Pilar, Patio Bullrich, Plaza Liniers Shopping, Plaza Oeste, Portal Escobar, Portal Lomas, Portal Palermo, Recoleta Urban Mall, Remeros Plaza, Ribera Shopping, San Justo Shopping, Soleil Premium Outlet, Terrazas de Mayo, TOM, Toscas Shopping y Unicenter.

Distribuidos en las distintas provincias del país, destacan: Alto Comahue, Alto NOA, Alto Rosario, Annuar Shopping, Bahía Blanca Plaza Shopping, Boulevard Shopping, Córdoba Shopping, Del Parque Outlet, Espacio San Juan Shopping, La Barraca Mall, Mendoza Shopping, Nuevocentro, Operafun y Palmares Mall.

A la lista se suman Paseo de la Patagonia, Paseo del Fuego, Paseo del Jockey, Paseo Rivera, Paseo Salta, Paseo San Juan, Paso del Bosque, Paso del Paraná, Patio Olmos, Portal Los Andes, Portal Patagonia, Portal Río Cuarto, Portal Rosario, Portal Salta, Portal Santiago, Portal Trelew, Portal Tucumán, Puerto Plaza Mall & Towers y Shopping del Siglo.

Además de las ofertas comerciales, muchos shoppings prepararán propuestas especiales para atraer visitantes. Habrá shows musicales, DJs en vivo, actividades infantiles, intervenciones artísticas y promociones gastronómicas en patios de comidas y restaurantes.

Para más información, visita el sitio web oficial del evento (https://shoppingfest.com.ar/).

shopping

Cuáles son los descuentos disponibles

El Shopping Fest 2026 llegará con una amplia variedad de promociones pensadas para incentivar el consumo antes del inicio del Hot Sale. Durante las tres jornadas habrá descuentos directos, cuotas sin interés y beneficios especiales en distintos rubros.

Las rebajas más importantes alcanzarán hasta el 50% y, en algunos casos puntuales, podrían superar ese porcentaje dependiendo de la marca participante. Las categorías con mayores promociones serán indumentaria, calzado, tecnología, perfumería, belleza y gastronomía.

También habrá 2x1 en productos seleccionados, gift cards, cupones de ahorro y sorteos para quienes realicen compras dentro de determinados montos. Algunos centros comerciales ya adelantaron premios especiales y experiencias exclusivas para clientes.

Por ejemplo, en Galerías Pacífico habrá 30% de descuento y hasta seis cuotas sin interés en locales adheridos. A su vez, quienes presenten tickets superiores a $150.000 participarán por entradas para el musical "Billy Elliot".

Compras rebajas descuentos Pexels

Varias entidades bancarias y billeteras virtuales ofrecerán cuotas sin interés, reintegros y beneficios adicionales para quienes paguen con medios electrónicos específicos.

Los especialistas en consumo recomiendan comparar precios antes del inicio del evento para verificar que las rebajas sean reales y revisar las condiciones de financiación.