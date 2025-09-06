Pagar con dólares durante un viaje por España puede que ya no sea una opción segura. El uso de efectivo en moneda extranjera enfrenta barreras cada vez más estrictas, y muchos comercios directamente rechazan billetes que no cumplan con nuevos estándares.
Si vas a viajar a España prestá atención: por qué no es una buena opción pagar en dólares
En España, pagar con dólar puede jugarte en contra: recargos, billetes rechazados y controles que complican las compras de los turistas.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 6 de septiembre
-
Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 6 de septiembre
A la desventaja del tipo de cambio se le suma la digitalización de pagos y controles antifraude. Todo indica que pagar en dólares puede salir más caro, menos eficiente y causar más de un dolor de cabeza a turistas desprevenidos.
Restricciones para pagar con billetes de dólar en España
Las reglas del juego cambiaron. Cada vez más bancos y comercios en España aplican normas que limitan la aceptación de dólares. La razón principal es la prevención contra falsificaciones, que obligó a endurecer controles sobre los billetes que circulan.
Billetes con manchas, roturas o sin las nuevas bandas de seguridad suelen ser rechazados sin discusión. Incluso algunos de 100 dólares, si presentan daños, ya no son válidos para transacciones. Esto afecta tanto a turistas como a ciudadanos que manejan efectivo en esa divisa.
A esto se suma una estrategia más amplia: reducir el uso de dinero en papel. Con la presión de la Unión Europea, España impulsa pagos electrónicos como una forma de controlar operaciones, evitar evasiones y minimizar riesgos de lavado de dinero.
La conversión dinámica de divisas es otra trampa: muchos establecimientos ofrecen cobrar en dólares con tarjeta, pero aplican recargos ocultos de hasta 10%. El turista cree que paga lo mismo, pero en realidad termina gastando mucho más que si abonara en euros.
- Temas
- Dólar
Dejá tu comentario