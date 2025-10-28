Lionel Messi volvió a poner en duda su participación en el Mundial 2026: "Lo evaluaré día a día"







En una entrevista, el capitán de la Selección argentina reconoció que definirá su presencia en la próxima Copa del Mundo según su estado físico y mental, aunque reconoció: “Sería espectacular poder defender el título".

Messi y la incertidumbre de su participación en el próximo Mundial.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, puso en duda su participación en el Mundial 2026 al afirmar que decidirá su presencia “si puede estar al cien por ciento”. En una entrevista, el astro del Inter Miami dijo que su continuidad dependerá de cómo se sienta en la previa y durante la próxima temporada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En diálogo con el medio estadounidense, Messi explicó que “sería espectacular poder defender el título” obtenido en Qatar 2022, aunque aclaró que su decisión dependerá de su rendimiento y de su aporte al equipo. “Siempre es un sueño jugar con la Selección, pero quiero sentirme bien y útil al grupo. Lo evaluaré día a día”, expresó.

Lionel Messi y su felicidad en Miami: "Me sentí muy bien durante el año" messi inter Lionel Messi renovó su vínculo con el Inter Miami hasta 2028. El rosarino, de 38 años, renovó recientemente su contrato con Inter Miami hasta 2028 y atraviesa un gran momento futbolístico: lleva 29 goles y 16 asistencias en 28 partidos en la Major League Soccer (MLS).

“Me sentí muy bien durante el año, feliz viviendo en Miami junto a mi familia”, destacó.

Al recordar la conquista en Qatar, Messi aseguró que levantar la Copa del Mundo fue “el sueño de su vida”. “Todo se hizo realidad: lo que pasé con mi familia, mi gente y con la Argentina”, señaló emocionado.

Consultado sobre sus ídolos deportivos, el capitán argentino mencionó a Diego Maradona como su mayor referente. “Fue nuestro máximo ídolo y nuestra admiración por todo lo que significó”, afirmó. T ambién destacó figuras internacionales como Michael Jordan, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, LeBron James y Stephen Curry, a quienes definió como “deportistas que hicieron más grande a sus disciplinas”.