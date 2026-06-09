Sin ancla fiscal: las provincias volvieron al déficit y cerraron 2025 con un rojo del 0,4% del PBI

Tras el ajuste de 2024, las provincias volvieron al rojo en 2025. El aumento del gasto por encima de los ingresos y la caída de las transferencias explican el deterioro fiscal.

Gobernadores provinciales con Javier Milei. Se deteriora la situación fiscal de las provincias.

Un informe de la Fundación Mediterránea destaca que en 2025 las provincias argentinas terminaron con un déficit financiero del 0,4% del PBI , lo que marcó un deterioro importante respecto de 2024, cuando habían concluido con un superávit de 0,1% del PBI .

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"En el año 2025 el conjunto de provincias habría finalizado con un déficit financiero de alrededor de 0,4% del PIB, cuando en 2024 se había observado un superávit del 0,1%", señala el reporte.

El informe indica que "en el año 2023, previo al actual período de gobierno, se produjo un déficit financiero en el consolidado de provincias equivalente al 0,3% del PIB" .

"Tras una caída real de ingresos del 12,8% en 2024 y un ajuste en el gasto del 14,9%, las provincias pudieron exhibir en ese año un superávit financiero de 0,1% del PBI", explica el trabajo.

En ese sentido, señala que "en 2025 revirtieron el ajuste, ya que las erogaciones crecieron más (6,5%) que los ingresos (2,9%), por lo que volvieron al déficit financiero" .

El deterioro de la situación fiscal de las provincias el año pasado tuvo como trasfondo las elecciones, que implican un incremento del gasto, un freno de la actividad y un recorte de las transferencias a los estados subnacionales.

"Si se considera la evolución acumulada entre 2023 y 2025, los ingresos totales de las provincias cayeron 10,3% en valores constantes, mientras que sus erogaciones bajaron 9,4%", indica el estudio.

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En cambio, la Fundación Mediterránea sostiene que, a nivel del sector público nacional, los ingresos totales disminuyeron un 8,1%, mientras que el ajuste del gasto total fue equivalente al 27,6%.

"Resulta claro que, tras la baja del gasto provincial observada en 2024, siguió un desajuste fiscal que ahora vuelve a colocar a la mayoría de las provincias en déficit fiscal", afirma la entidad con sede en Córdoba.

El trabajo indica que "en el acumulado entre 2023 y 2025, el gasto total en provincias habría caído un 9% en valores constantes, con una reducción del 6% en el gasto corriente y del 30% en el gasto de capital".

"En dicho acumulado de dos años, la mayor caída del gasto total ocurrió en San Luis, con -30,3%, seguida por La Rioja (-25,0%) y Catamarca (-20,6%), mientras que solo cuatro provincias incrementaron sus erogaciones en ese lapso: Neuquén (17,3%), Chubut (7,7%), La Pampa (4,9%) y Río Negro (0,1%)", detalla el reporte.

El estudio agrega que "por lo general, la mayor parte del ajuste en las provincias que redujeron sus erogaciones en los últimos dos años ocurrió en el gasto de capital, porque resulta políticamente más sencillo de recortar y debido a la fuerte reducción de las transferencias de capital nacionales en ese período".

Provincias con mayor superávit

La provincia con mayor superávit corriente en 2025 fue Santiago del Estero, equivalente al 42% de su gasto corriente. Le siguieron Jujuy y CABA, con 25% y 21%, respectivamente.

Cinco provincias exhibieron déficit corriente, por lo que debieron buscar financiamiento o ingresos de capital para cubrir sus erogaciones corrientes: Tierra del Fuego (-13%), Santa Cruz (-6%), Chaco (-4%), Chubut (-2%) y Río Negro (-1%).

Las provincias pierden recursos en 2026

Por su parte, la consultora Politikon Chaco reportó datos de 13 distritos: Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego.

Este conjunto mantuvo un superávit económico de $1,87 billones en el primer trimestre de este año, aunque representó una caída del 22% respecto del obtenido en igual período de 2025. Cabe recordar que, estacionalmente, las provincias suelen registrar superávit durante los primeros tres meses del año.

Los ingresos corrientes sumaron $14,3 billones, con una caída real del 3,6%, mientras que los gastos corrientes ascendieron a $12,4 billones, con una leve mejora del 0,1%.