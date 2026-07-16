Radiografía de la morosidad récord: qué provincias concentran más deudas irregulares y quiénes son los más afectados

La irregularidad de los créditos a las familias alcanzó el 15,9% en mayo y unas 5,3 millones de personas mantienen al menos una deuda impaga. San Juan, Catamarca y San Luis lideran el ranking de morosidad, mientras que los jóvenes de entre 18 y 30 años siguen siendo el segmento con mayores dificultades.

La provincia de Buenos Aires concentra el 36,4% de los deudores del país

La situación financiera de los hogares argentinos continúa mostrando señales de deterioro. En mayo, la irregularidad de la cartera de créditos destinada a las familias alcanzó el 15,9% , mientras que 5,3 millones de personas registraban al menos una deuda impaga dentro del sistema financiero ampliado, según un informe de la consultora Analytica.

El relevamiento, elaborado sobre la base de información del Banco Central (BCRA), incluye créditos otorgados por bancos, fintech, cooperativas, mutuales, tarjetas de crédito, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. En total, el universo analizado comprende 19,8 millones de personas con algún tipo de financiamiento vigente.

La deuda total de las familias asciende a $74,9 billones , equivalente al 6,6% del Producto Interno Bruto (PIB) .

Según Analytica, la irregularidad de la cartera pasó del 15,4% en abril al 15,9% en mayo , un incremento de 0,5 puntos porcentuales . En paralelo, el porcentaje de personas con al menos una deuda en mora se mantuvo prácticamente estable en 26,8% .

Los bancos concentran el 82,7% del stock total de préstamos, mientras que las fintech representan el 10,5% y el resto de las entidades explica el 6,8% .

En cantidad de personas, 14,2 millones mantienen deudas con bancos, cifra que cayó levemente respecto del mes anterior. En cambio, aumentó el número de personas que se financian exclusivamente fuera del sistema bancario, principalmente a través de fintech y otros proveedores de crédito.

Las fintech registran mayores niveles de incumplimiento

El informe muestra diferencias según el tipo de acreedor. Entre quienes poseen deuda únicamente con bancos, el 20% presenta atrasos en los pagos. Ese porcentaje asciende al 28,4% entre quienes solo tienen créditos con fintech.

Si se analiza el volumen de deuda, la irregularidad alcanza el 12,6% en bancos, 21,6% en fintech y 46,9% en el resto de las entidades financieras.

Durante mayo, la mora aumentó especialmente entre quienes mantienen créditos exclusivamente con bancos y entre aquellos que combinan deudas con bancos, fintech y otros prestamistas.

El norte concentra los mayores niveles de mora

El estudio identifica importantes diferencias geográficas. Las provincias con mayor proporción de deudores morosos son:

San Juan: 35,2%.

35,2%. Catamarca: 34,2%.

34,2%. San Luis: 34,1%.

34,1%. La Rioja: 34%.

En el extremo opuesto aparecen:

Ciudad de Buenos Aires: 16,1%.

16,1%. La Pampa: 19,5%.

19,5%. Neuquén: 23,3%.

Aunque varias provincias del norte mostraron una leve mejora respecto de abril, los principales distritos del país registraron un deterioro. La tasa de mora aumentó en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

La morosidad por provincia, según Anaytica

El conurbano y los jóvenes, entre los más afectados

La provincia de Buenos Aires concentra el 36,4% de los deudores del país y el 37,8% de quienes presentan atrasos en sus pagos. Dentro del territorio bonaerense también existen diferencias significativas. Mientras que en el interior provincial el 23,1% de los deudores está en mora, en el conurbano bonaerense el porcentaje asciende al 30,5%. Municipios como Florencio Varela y Malvinas Argentinas registraron algunos de los mayores incrementos durante mayo.

Por rango etario, los jóvenes de entre 18 y 30 años continúan siendo el grupo más comprometido. Si bien la cantidad de personas morosas dentro de ese segmento mostró una leve mejora respecto de abril, la calidad de la cartera siguió deteriorándose cuando se analiza el monto de las deudas impagas, una tendencia que también se observó en el resto de los grupos de edad.