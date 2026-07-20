Provincias: tras dos meses sin envíos, el Gobierno reactivó los ATN para cinco gobernadores en julio Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









En medio del debate por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la reforma de la carta orgánica del BCRA, Milei reactivó las ayudas discrecionales que estaban paralizadas desde mayo.

EL Gobierno reabrió la billetera para cinco provincias en julio. Mariano Fuchila

En un contexto de debate parlamentario en el que el Gobierno requiere de votos para aprobar una serie de leyes, entre las cuales figura la reforma de la carta orgánica del Banco Central, el Ministerio de Economía reactivó en julio los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con destino a cinco provincias.

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Según detectó la consultora Politikon Chaco, luego de dos meses en los que el Gobierno Nacional había cerrado esa canilla, en las dos primeras semanas de julio volvió a apelar a los ATN, el más discrecional de todos los envíos de fondos a gobernadores.

"Fueron cinco las provincias receptoras de estos ATN, por un monto de $5.000 millones en cada caso. Hasta el momento, las provincias beneficiadas son: Catamarca (tercera vez que recibe en el año); Córdoba (primera vez en el año y en toda la era Milei); Entre Ríos (tercero en el año); Misiones (cuarto en el año); y Santa Fe (segundo en 2026). Además, se destaca que la provincia de Jujuy tiene ATN devengados pero aun no pagados a la fecha, también por el monto de $ 5.000 millones", señala la consultora.

El Gobierno tiene varias leyes de su interés para que el Congreso apruebe. La más reciente es el caso del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que incluye una fuerte flexibilización de los límites a la venta de tierras para extranjeros), para el cual no pudo conseguir los votos y tuvo que suspender hasta agosto. También tiene en espera la reforma de la ley de Inocencia Fiscal para dar un marco legal más seguro a los que quieran sacar dólares del colchón, una iniciativa que está demorada y, por eso, este lunes ARCA tuvo que postergar por un mes la presentación de la declaración jurada de las personas, según indica una resolución general publicada en el Boletín Oficial.

Cuánto dinero envió Javier Milei a las provincias este mes El reporte de Politikon Chaco destaca que en las dos primeras semanas de julio la cantidad de dinero que están recibiendo los gobernadores en concepto de envíos automáticos es de $3 billones, casi sin modificaciones respecto de igual período del 2025. En cambio las no automáticos ya suman $32.693 millones, y el 76% de las mismas corresponden a los ATN.

Cae la recaudación de las provincias La baja de la actividad económica también afecta a la recaudación propia de las provincias. Por caso, el Impuesto a los Ingresos Brutos, que es la principal fuente de ingresos de los estados subnacionales, cayó 3,4% entre enero y mayo de este año, con relación al acumulado del 2025, según señala en un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). En cambio, el Impuesto Inmobiliario registra en el mismo período un incremento del 9% real, mientras que las patentes de los autos bajó 1,9%.

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