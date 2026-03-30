Sin gastar un dólar de más: aprovecha tu viaje a Estados Unidos con estas actividades gratis

Estos son los recorridos culturales, espacios icónicos y propuestas abiertas al público que entretienen sin afectar el presupuesto.

Planear un recorrido por Estados Unidos suele implicar gastos elevados, especialmente en grandes ciudades donde cada actividad disminuye tu presupuesto en dólares . De todas formas, existen alternativas que permiten conocer espacios increíbles sin necesidad de pagar entrada , algo que muchos viajeros desconocen al armar su itinerario.

Estas opciones abren la puerta a propuestas culturales de primer nivel, ya que invitan a un recorrido que va desde galerías modernas hasta colecciones históricas . El país ofrece múltiples lugares donde el acceso es libre durante todo el año o en horarios específicos.

Entre las mejores opciones para disfrutar de la cultura en Estados Unidos se encuentran:

Estas propuestas ayudarán a que no gastes ni un solo dólar en tu viaje a Estados Unidos.

Uno de los espacios más visitados en Los Ángeles es The Broad. Este museo reúne obras de artistas reconocidos a nivel mundial y, además, se convirtió en un atractivo por su diseño arquitectónico , especialmente por su fachada blanca con estructura perforada, que llama la atención desde el primer momento.

En su interior, los visitantes encuentran piezas de figuras como Andy Warhol o Yayoi Kusama . El acceso general no tiene costo, aunque lo mejor es reservar turno con anticipación para evitar las filas, que suelen ser largas. Una de las experiencias más buscadas es una sala de espejos que genera un efecto visual inmersivo.

The Institute of Contemporary Art - Miami

En Miami, el Institute of Contemporary Art también ofrece el ingreso libre. Este espacio apuesta por propuestas actuales y da lugar a artistas emergentes. Hay que tener en cuenta que su programación cambia de forma constante, lo que permite encontrar nuevas exposiciones en cada visita.

El museo cuenta con un jardín de esculturas al aire libre y todo el tiempo organiza actividades abiertas al público, incluidas propuestas para familias. La idea es acercar el arte contemporáneo a todo tipo de público, sin barreras económicas.

Museo Hay una gran variedad de museos que están abiertos al público sin cobrar entrada. Pexels

Smithsonian National Museum of Natural History - Washington D.C.

Por su parte, en Washington D. C. se concentra una de las ofertas culturales más completas, ya que dentro de este circuito se destaca el Smithsonian National Museum of Natural History, que forma parte de la red Smithsonian.

Este museo alberga millones de piezas que recorren la historia del planeta. Desde los fósiles de dinosaurios hasta las colecciones de minerales y especies marinas, el recorrido es perfecto para todas las edades y la entrada es libre durante todo el año.

National Gallery of Art - Washington D.C.

Muy cerca se encuentra la National Gallery of Art, otro espacio destacado que no cobra ingreso. Su colección incluye obras de grandes maestros europeos y artistas modernos. Ahí es posible ver piezas vinculadas a Leonardo da Vinci, Claude Monet y Vincent van Gogh.

El complejo se divide en dos edificios con estilos muy distintos: uno clásico y otro moderno. Además, cuenta con un jardín de esculturas que se puede recorrer al aire libre, algo fenomenal para descansar entre salas.

Museo Guggenheim - Nueva York

En Nueva York, el Museo Solomon R. Guggenheim ofrece una alternativa diferente. Aunque la entrada general tiene un valor fijo, existen franjas horarias en las que cada visitante decide cuánto pagar. Esto permite que cualquiera entre con un aporte mínimo.

El edificio, diseñado por Frank Lloyd Wright, se distingue por su forma en espiral. El recorrido no sigue el esquema tradicional de salas, sino que se desarrolla a lo largo de una rampa continua. En sus exposiciones aparecen obras de artistas como Pablo Picasso y Wassily Kandinsky.

Más allá de estos ejemplos, el país cuenta con una gran cantidad de museos sin costo, especialmente dentro del circuito Smithsonian en la capital. Esta política cultural permite que tanto turistas como residentes accedan a contenidos de alto nivel sin tener la necesidad de gastar dinero.