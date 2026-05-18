Ecológico y de última generación: así es el estadio de Monterrey que será sede del Mundial 2026

El Mundial 2026 será el que más sedes tenga en la historia gracias a la organización de Estados Unidos, México y Canadá . Entre las 16 ciudades anfitrionas , el Estadio BBVA de Monterrey va a ser uno de los más modernos gracias a su inauguración en agosto de 2015 y su nombre tendrá que ser reemplazado por Estadio Monterrey debido a la normativa estricta de la FIFA que prohíbe nombre de patrocinadores comerciales durante el torneo.

Esta regla que impone el ente se comenzó a utilizar en el Mundial de Alemania 2006 bajo la política Sitio Limpio o Clean Site , para que las marcas no aprovechen solo el evento deportivo más grande del mundo para generar ingresos y desafiliarse de ellos una vez hayan generado un rédito económico. Esta regla incluye: t apar o remover logos en las tribunas , asientos , pantallas gigantes o pasillos , modificar los uniformes del personal habitual que trabaja en el estadio por uno de la FIFA , y controlar que las marcas no estén en el techo del estadio para que no se puedan ver desde el cielo .

La puesta a punto del Gigante de Acero estuvo en manos de la constructora Populous, diseñadores arquitectónicos globales, y en su estructura tiene una abertura estratégica que enmarca el Cerro de la Silla, la montaña más famosa de la ciudad. Además de su estética, también tiene su lado ecológico. Es el primer estadio en América Latina en recibir la certificación ambiental LEED Gold, Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, reconociendo que cumplen con estrictos estándares de sostenibilidad, garantizando una alta eficiencia energética, ahorro de agua, bajo impacto ambiental y espacios interiores saludables.

Otra de sus características es que el público se sienta con mayor comodidad y los jugadores con mayor apoyo de sus hinchas, debido a que las tribunas cuentan con un diseño con una inclinación de 34 grados para que estén lo más cerca posible del terreno de juego, siendo el límite preestablecido por la FIFA.

El BBVA hará su estreno absoluto en este Mundial, debido a que no existía cuando la Selección Argentina de Maradona salió campeona en 1986. Aún así, ya demostró que está preparado para partidos de alto calibre como cuando fue la sede de las finales de la Concacaf Liga de Campeones en el momento que los Rayados jugaron la definición en su casa: la primera vez fue en 2019 cuando derrotaron a Tigres de UANL con un marcador de 2 a 1 global (los dos del Monterrey fueron del argentino Nicolás Sánchez), y la segunda en 2021 en el partido frente al América, en el que ganaron 1 a 0 con gol de Rogelio Funes Mori.

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Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el estadio Monterrey

Este estadio albergará tan solo cuatro partidos durante el Mundial 2026, con tres encuentros de fase de grupos y uno en 16avos de final, con la curiosidad de que no recibirá a ningún anfitrión.