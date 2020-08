Sociedad Rural: se calentó interna antes de las elecciones

“Los sobres salieron de la SRA el 31 de julio pasado, exactamente un mes después, cientos de socios no lo han recibido. En mi caso particular, teniendo domicilio a apenas 10 cuadras de la entidad, tampoco lo recibí. No entiendo cómo llegamos a este punto, nuestra lista propuso que la votación se haga de manera electrónica pero la actual dirigencia se negó e insiste en mecanismos alejados de la modernidad que queremos implantarle a la SRA”, detalló el productor agropecuario. Esta es la segunda vez en la historia de la entidad ruralista que se presenta una lista opositora. Tradicionalmente la SRA ostentaba lista única, pero eso se quebró con la irrupción del Movimiento Compromiso Federa (MCF)l que justamente entre sus pilares destacan la necesidad de la entidad gremial tenga una mirada más moderna y de representatividad.

“Nosotros estamos viendo que la actual dirigencia no se dedica a la producción agropecuaria, entonces sin ser productores es muy difícil que puedan interpretar el sentir del campo. En el último tiempo quedó demostrado que el actual presidente de la Sociedad Rural está más abocado a temas de índole política que de carácter gremial como un representante del campo”, remarcó Pino.

Según el productor agropecuario que se dedica a la cría de ganado en Buenos Aires y Entre Ríos, la actual dirigencia gremial “no tiene propuestas, está corta de ideas y por eso el sector está inmerso en una crisis de representatividad. Nuestro movimiento viene a cambiar todo eso, con propuestas concretas dirigidas hacia el productor agropecuario. Ya no queda margen para el personalismo”. Pino también se sumó a la polémica derivada de la auto exclusión de la SRA del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

En la práctica esta nueva coalición nacida del asociativismo de más de 50 cámaras y entidades del sector agroindustrial invitó a la SRA a ser parte de la iniciativa, pero del otro lado recibió una negativa. “Realmente fue una sorpresa que la Sociedad Rural no sea parte, entiendo que puede haber algunas discrepancias con ciertos temas, pero lo lógico sería estar y desde adentro poder llegar a un entendimiento. Ahora eso es imposible y en el caso de que sea elegido Presidente de la entidad cambiaré ese rumbo”, adelantó el candidato del Movimiento Compromiso Federal.

“Tome la decisión de presentarme como candidato a presidente de la SRA, por que junto a MCF nos parece que la actual conducción de nuestra entidad está poniendo a la institución en un lugar en el que se la ve muy desdibujada, se la ve muy poco participativa y gestionando muy poco desde la acción gremial. Me llama mucho la atención de la actual conducción, la falta de propuestas. Estamos cansados y sorprendidos del nivel de agresión hacia candidatos que integran nuestra lista. Vemos que no hay ningún aporte, no hay debate lo único que hay son agresiones y justamente nosotros lo que queremos lograr es una Rural que escuche muchísimo más al socio y que ese socio participe de la vida institucional de la entidad”, cerró a modo de resumen Nicolás Pino.