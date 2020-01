Sostenibilidad de deuda: guiño de Carrió blinda ley y avanza debate

Por caso, quieren que las provincias puedan acoplar sus deudas externas a la restauración que autoriza la ley del Ejecutivo y diferir plazos para las deudas en pesos que los distritos tienen con el Tesoro Nacional y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES, entre otros organismos nacionales. Además, piden que provincias que cumplan con la Ley de Responsabilidad Fiscal sean autorizadas a tomar créditos de bancos y colocar Letras o títulos.

La agenda de Diputados tiene 48 horas por delante con respecto al proyecto. Hoy se iniciará el debate con el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Finanzas de la Cámara baja, que comandarán los legisladores kirchneristas Carlos Heller y Fernanda Vallejos, respectivamente.

Por la mañana, primero se constituirá la Comisión de Finanzas, mientras que la de Presupuesto, todavía en manos del también oficialista Darío Martínez, pasará a manos de Heller. Allí se dictaminará un nuevo retoque al Pacto Fiscal 2017, que implica frenar la baja de tributos locales para que provincias aumenten recaudación. Aquí también se diferenciará la Coalición Cívica.

Luego, funcionarios del Ministerio de Economía -no Martín Guzmán, que estará de viaje- disertarán en el plenario de ambas comisiones, quienes dictaminarán la ley sobre deuda y llevarán al día siguiente este tema junto al freno al Pacto Fiscal. El objetivo final no queda en Diputados, ya que el Senado intentará sancionar la iniciativa el miércoles de la semana próxima, tal como adelantó Ámbito Financiero en su edición del viernes pasado.

“Cuando la Argentina atraviesa una crisis de desconfianza interna y externa producto de torpezas o de actitudes irresponsables de algún gobernador o funcionario actual, tenemos el deber de sacar la renegociación de la deuda del ámbito partidario y actuar unidos habilitando la renegociación. Ése fue mi criterio incluso durante el gobierno kirchnerista”, lanzó Carrió en redes sociales.

“Lilita”, que ya tiene aprobada su “renuncia” como diputada desde marzo próximo, también dejó claro que “lo que no se puede votar es el Consenso Fiscal -en referencia al freno del acuerdo logrado a fines de 2017 entre Nación y gran mayoría de las provincias-, porque la no disminución de los Ingresos Brutos funde a las pymes y clases medias argentinas que dan trabajo, lo mismo que la no suba del mínimo no imponible para Ganancias”.