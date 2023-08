Suba del dólar post-PASO: consultoras analizan cómo puede impactar en precios

“El Gobierno parece buscar hacer política de contención de daños, pero eso no implica que la fragilidad cambiaria y las expectativas electorales no tengan un costo sobre la inflación. El salto en la tasa de devaluación va a tener un impacto sobre los precios y la tasa de agosto difícilmente no supere los dos dígitos. El interrogante es si con estas medidas, sumadas a las de fines de julio, el mercado cambiario logrará cierta estabilidad hasta octubre”, analizó ante Ámbito Claudio Caprarulo, director en la consultora Analytica.